Ungewöhnliches Bild: ProSieben landete am Dienstagabend ab 20:15 Uhr in der klassischen Zielgruppe hinter Spartensendern wie Super RTL oder DMAX. Im DMAX-Programm drehten die "Steel Buddies" gewaltig auf. 0,67 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten die Primetime-Folge ein. Bei den Umworbenen wurden 0,27 Millionen zusehende Personen gemessen, die dem Sender weit überdurchschnittliche vier Prozent einbrachten. "Heinz im Glück" und "Tattoo: Edition Engelhard" schlossen sich mit guten 2,3 und 2,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe an.

"PS: Es weihnachtet sehr" brachte Super RTL ab 20:15 Uhr durchschnittlich 1,09 Millionen zusehende Menschen ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen punktete der Film mit 4,3 Prozent. ProSieben hingegen kam mit einer Ausstrahlung von "Darüber…die Welt" nicht über vergleichsweise schwache 3,9 Prozent hinaus. 0,55 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu. Ein um kurz vor 23 Uhr gestartetes Musik-Spezial von "Late Night Berlin" fiel sogar auf miese 2,6 Prozent.



Auch Kabel Eins sah nur die Rücklichter von Super RTL: Zur besten Sendezeit holte der Film "Das Schwiegermonster" wenig zufriedenstellende 3,4 Prozent. Mit 0,72 Millionen Zusehenden ab drei Jahren hatte er aber immerhin ein größeres Gesamtpublikum als ProSieben zu dieser Zeit. Mit je fünf Prozent bei den Umworbenen lagen derweil "Hot oder Schrott" (Vox) und "Armes Deutschland" (RTLzwei) gleichauf.

Gut für RTLzwei: "Berlin – Tag & Nacht" sicherte sich ab kurz nach 19 Uhr im Schnitt 5,9 Prozent bei den Umworbenen. Für die Soap aus dem Hause Filmpool war es ein vergleichsweise hoher Wert, im Jahresschnitt liegt die Produktion linear aktuell bei etwas mehr als viereinhalb Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV