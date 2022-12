Mit den letzten Achtelfinals, die am Dienstag ausgetragen wurden, stehen bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft nun die ersten spielfreien Tage an. Am Dienstag schlossen Spanien gegen Marokko und Portugal gegen die Schweiz, im Free-TV übertragen im Ersten, die Runde der besten 16 ab. Weiterhin gilt: Sehbeteiligung und Quote ist niedriger als früher, immerhin lag das Dienstags-Primetimespiel nun aber bei annähernd sechs Millionen Fans. Ab 20 Uhr kam das Spiel der Portugiesen auf im Schnitt 5,82 Millionen (21%), bei den 14- bis 49-Jährigen gingen 26,1 Prozent mit der Marktführung einher.

Das Aus der Spanier nach Elfmeterschießen sahen indes am Nachmittag im Ersten 4,42 Millionen Menschen im Schnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen generierte die um 16 Uhr gestartete Übertragung exakt 30 Prozent – und war somit ebenfalls führend. Mit 16,3 Prozent insgesamt sowie 17,6 Prozent bei den Jüngeren ging am Dienstag jedenfalls in Sachen Tagesmarktanteil die Spitzenposition ans Erste.

Zur besten Sendezeit kam noch eine "Traumschiff"-Folge mit Florian Silbereisen im Zweiten auf ansehnliche Reichweiten. 4,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für starke 15,4 Prozent Marktanteil insgesamt. "Kreuzfahrt ins Glück" schloss sich ab 21:45 Uhr an, hier fiel die Quote im Gesamtmarkt auf weiter gute 14,4 Prozent. 3,04 Millionen Personen schalteten durchschnittlich ein.

Zu punkten vermochte, wie üblich dienstags, auch ZDFneo mit Krimiwiederholungen zur besten Sendezeit. Diesmal liefen zwei "Friesland"-Wiederholungen, die auf 6,5 und 7,8 Prozent Marktanteil insgesamt und je 1,9 Prozent bei den Jüngeren kamen. Die Reichweiten lagen bei 1,81 und 1,64 Millionen. Somit hatte ZDFneo um 20:15 Uhr höhere Reichweiten als jeder private Sender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV