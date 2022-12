Eigentlich sollen die Programme von ProSieben und Sat.1 mehr denn je komplementär programmiert werden - dass beide Sender am Donnerstagabend nun auf Spielshows setzten, passt da eher nicht ins Bild, wenngleich sowohl "Schlag den Besten" als auch "Geh aufs Ganze!" bei ihren Comebacks hinsichtlich der Quoten mit einem blauen Auge davongekommen sind. Allerdings sortierten sich beide Formate in der Zielgruppe, wenn auch knapp, hinter der RTL-Show "Lego Masters - Winterchampion" mit Daniel Hartwich ein, die mit einem Marktanteil von 10,0 Prozent jedoch unspektakulär performte und insgesamt nur 1,13 Millionen Menschen zum Einschalten bewegte.

"Geh aufs Ganze!" setzte indes seinen Abwärtstrend, wie schon am Tag zuvor "Der Preis ist heiß" bei RTL, weiter fort und kam nicht mehr über einen Marktanteil von 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. "Schlag den Besten" machte seine Sache besser und sorgte bei ProSieben für gute 9,7 Prozent. Insgesamt konnte die Spielshow mit Elton im Schnitt 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher locken, während Jörg Draeger und Daniel Boschmann in Sat.1 durchschnittlich 1,36 Millionen unterhielten. Die Premiere der Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" hatten vor einem Jahr allerdings noch fast doppelt so viele Personen erreicht.

Ebenfalls bemerkenswert: RTL, ProSieben und Sat.1 verzeichneten mit ihren Shows zusammengerechnet weniger Zuschauerinnen und Zuschauer als das ZDF, wo Carmen Nebel "Die schönsten Weihnachts-Hits" präsentierte. An den ARD-Krimi "Steirergeld" kam die Musikshow zwar nicht heran, doch 3,85 Millionen schalteten letztlich ein und sorgten für einen überzeugenden Marktanteil von 14,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Jüngeren waren allerdings in der Unterzahl, denn mit nur 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichneten die "Weihnachts-Hits" in dieser Altersgruppe lediglich einen Marktanteil von 5,4 Prozent.

Abseits der Shows war unterdessen Vox am Donnerstagabend erstaunlich stark: Dort punktete der Spielfilm "The Green Mile" mit sehr guten 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch "Rosins Restaurants" schlug sich mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent durchaus wacker. Schlusslicht unter den Vollprogrammen war RTLzwei, das mit zwei Folgen der Dokusoap "Hartes Deutschland" nicht über Marktanteile von 4,0 und 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Wenig zu holen gab's zudem für die großen Sender am späten Abend: In Sat.1 ging die Wiederholung der "Comedy-Märchenstunde" mit 4,0 Prozent ebenso unter wie die Reportage "Toy, Toy, Toy - Unsere beliebtesten Spielzeuge", die bei RTL nur 5,8 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV