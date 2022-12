Im kommenden Jahr wird Luke Mockridge wieder häufiger im Fernsehen auftauchen. Einen Vorgeschmack gab es schon am Freitagabend, denn Sat.1 entschied sich vergleichsweise kurzfristig, sein Bühnenprogramm "A Way Back to Luckyland" zu zeigen. Als das bekannt wurde, ahnte noch keiner, dass die sonst eher schwächelnde Fußball-WM ausgerechnet an diesem Termin doch etwas mehr an Fahrt aufnahm und erstmals ein Spiel ohne deutscher Beteiligung mehr als acht Millionen Menschen interessieren würde.

Entsprechend war die Mockridge-Sendung quotentechnisch kein Pfad ins Luckyland. Die Zielgruppen-Quote fiel mit 4,3 Prozent überschaubar aus – RTL war mit seiner primetimefüllenden "Chartshow", die auf etwas mehr als sieben Prozent kam, stärker unterwegs. 1,16 Millionen Menschen sahen die Musikshow, 0,47 Millionen das Bühnenprogramm. Auch nach 22 Uhr lief es für Sat.1 sehr unrund. "111 chaotische Kollegen" erreichten gerade einmal 3,1 Prozent Marktanteil in der umworbenen Zielgruppe.



Für ein kleines Ausrufezeichen sorgte indes die ab 16:30 Uhr gezeigte "Britt"-Folge, die nur knapp unter ihrem eigenen bisherigen Rekord performte. 6,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen holte der Daily-Talk, ein recht gutes Ergebnis. Somit war man stärker als "Auf Streife" um 14 Uhr (5,7%) und "Klinik am Südring" mit der 15-Uhr-Folge, die auf 3,8 Prozent kam. Und auch "Ulrich Wetzel – Das Strafgericht" (RTL, 5,6%) wies Britt an diesem Tag in die Schranken. Es war aber nur eine kleine Freude an einem für Sat.1 allgemein unschönen Tag, den der Sender mit gerade einmal 4,7 Prozent Tagesmarktanteil beendete.

Schwach endete indes die aktuelle "Unter uns"-Woche. Die RTL-Daily, gezeigt um 17:30 Uhr, kam am Freitag nicht über sechs Prozent hinaus. Tags zuvor erreichte das Format noch mehr als elf Prozent. Im Jahresschnitt werden sich die Geschichten noch etwas weiter von der Zehn-Prozent-Marke entfernen, aktuell wird daher darum gekämpft, bei 9,5 Prozent zu landen. Im Vorjahr erreichten Familie Weigel und Co. noch 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV