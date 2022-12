am 11.12.2022 - 08:37 Uhr

Mit den Viertelfinalspielen zieht das Interesse an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar doch noch einmal spürbar an. Zwar bleiben die Quoten weiterhin deutlich unter jenen vergangener Turniere, als abends durchweg zweistellige Millionen-Reichweiten eingefahren wurden, doch von den bemerkenswert schwachen Werten der ersten Wochen sind ARD und ZDF inzwischen ein ganzes Stück entfernt.

Nachdem am Freitagabend bereits über acht Millionen Fans den späten Sieg der Argentinier im Elfmeterschießen gegen die Niederlande verfolgten, lockte der Fußball-Klassiker zwischen England und Frankreich einen Tag später sogar über eine Million Fans mehr zum ZDF. Durchschnittlich 9,14 Millionen waren dabei - und damit übrigens nur geringfügig weniger als beim ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft.

Der Marktanteil lag bei 33,4 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch deutlich höher aus: Dort trieben 2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Wert auf starke 43,1 Prozent. Auch das "heute-journal" in der Halbzeitpause war mit 7,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 38,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum sehr stark unterwegs. Bei den späteren Analysen hielt das ZDF noch 5,28 Millionen Fans vor dem Fernseher.

Ab 16:00 Uhr punktete der Sender zudem bereits mit dem Spiel zwischen Marokko und Portugal, das 5,95 Millionen Menschen sahen. Hier lagen die Marktanteile bei 36,8 und 39,8 Prozent. Spitzen-Quoten gab es für das ZDF aber auch abseits der WM - allen voran mit der Biathlon-Staffel, die am frühen Nachmittag bereits von 3,55 Millionen Menschen gesehen wiurde und den Gesamt-Marktanteil auf beachtliche 30,3 Prozent trieb. Skispringen und Langlauf erzielten zuvor ebenfalls schon deutlich mehr als 20 Prozent.

Die Marktführerschaft des Mainzer Senders überrascht daher letztlich nicht: Auf durchschnittlich 23,0 Prozent Marktanteil brachte es das ZDF am Samstag beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 23,7 Prozent drin waren.

