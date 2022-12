Der RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" gehörte einmal zu den größten Quoten-Hits im Programm des Kölner Privatsenders - teils mehr als acht Millionen Menschen schalteten in der Vergangenheit ein, wenn Günther Jauch die Geschichten des Jahres präsentierte. Zuletzt hatte das Interesse allerdings schon spürbar nachgelassen, doch mehr als drei Millionen schalteten auch im vorigen Jahr noch ein, als sich Jauch nach 25 Jahren von der Sendung verabschiedete. Seine beiden Nachfolger Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg lagen nun deutlich unterhalb dieser Marke.

Lediglich 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich am Sonntagabend für "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" - und damit 900.000 weniger als noch vor einem Jahr. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 8,8 Prozent und fiel auch in der Zielgruppe auf ein neues Allzeit-Tief. Erzielte Günther Jauch ein Jahr zuvor noch mehr als 18 Prozent, so mussten sich Gottschalk und Guttenberg diesmal mit 690.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen, die mäßigen 11,5 Prozent Marktanteil entsprachen.

Der RTL-Rückblick bewegte sich damit auf Augenhöhe mit Sat.1 und Vox. So überzeugte "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache" in Sat.1 mit 10,9 Prozent Marktanteil, während die "Weihnachts-Edition" von "Kitchen Impossible" mit 10,6 Prozent in der Zielgruppe überzeugte. ProSieben blieb dagegen mit der NFL chancenlos und erzielte teils weniger als sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Marktführer bei Jung und Alt war um 20:15 Uhr zunächst der "Polizeiruf 110".

Unterm Strich sicherte sich RTL am Sonntag in der Zielgruppe allerdings die Spitzenposition: Durchschnittlich 10,2 Prozent betrug der Marktanteil des Senders - was auch auf ordentliche Quoten im Tagesprogramm zurückzuführen war. Die Spielfilme "Der König und die Eisprinzessin" und "Eine Königin zu Weihnachten" überzeugten mit Marktanteilen von 10,4 und 12,2 Prozent, später holte "Exclusiv - Weekend" noch 11,8 Prozent. Meistgesehene RTL-Sendung des Tages war jedoch "RTL aktuell", das 3,72 Millionen Menschen erreichte und den Marktanteil zwischenzeitlich auf 18,0 Prozent trieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV