Die neue RTL-Quizshow "Ohne Limit" mit Daniel Hartwich hat das Publikum zum Auftakt nicht überzeugen können. Obwohl der Privatsender das Format über fast vier Stunden streckte, lag ein zweistelliger Marktanteil in der Zielgruppe in weiter Ferne. Durchschnittlich nur 380.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren waren ab 20:15 Uhr dabei, sodass "Ohne Limit" nur 7,6 Prozent Marktanteil verzeichnete. Auch die Gesamt-Reichweite blieb mit 1,37 Zuschauerinnen und Zuschauern überschaubar, hier lag der Marktanteil bei 6,3 Prozent.

In diesem schwachen Umfeld konnte dann auch "RTL Direkt" nichts reißen: Das Nachrichtenmagazin verzeichnete im Quiz-Sandwich nur 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Um Mitternacht blieb zudem auch das "Nachtjournal" mit 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klar einstellig. Dazu kommt, dass die Tagesmarktführerschaft dadurch ebenfalls futsch war: Mit 8,0 Prozent Marktanteil lag RTL am Montag knapp hinter Vox, das 8,3 Prozent erzielte - der kleinere Bruder machte die RTL-Schwäche somit also wett.

Tatsächlich setzte sich Vox auch in der Primetime dank des Weihnachtsspecials der "Höhle der Löwen" in der Zielgruppe an die Spitze: Mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichneten die "Löwen" überzeugende 12,2 Prozent Marktanteil. Mehr junge Menschen lockten am Montag nur die "Tagesschau", "GZSZ" und "RTL aktuell" vor den Fernseher - allesamt also Formate, die schon vor der Primetime gesendet wurden. Auch insgesamt lief es angesichts von 1,86 Millionen Menschen, die sich für die Vox-Gründershow begeisterten, gut. Kleiner Makel: Aus dem erfolgreichen Vorlauf machte "Goodbye Deutschland" im weiteren Verlauf mit 7,0 Prozent allerdings vergleichsweise wenig.

Am späten Abend bewegte sich Nitro übrigens nahzu auf Augenhöhe: Dort erzielte "Alarm für Cobra 11" nach 23 Uhr hervorragende 6,6 Prozent Marktanteil. Dabei hatte der Abend für den Männersender gar nicht berauschend begonnen: Die erste "Cobra 11"-Wiederholung lag noch bei 1,1 Prozent, doch schon zwei Stunden später erzielte die Actionserie hervorragende 4,3 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

