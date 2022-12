Urban Sports Club schraubt Zahl der Werbespots hoch

Urban Sports Club hat am Montag im deutschen Fernsehen so häufig beworben wie lange nicht mehr. Mit 139 Spots kam das Unternehmen auf über 100 Spots mehr als noch am Montag vor zwei Wochen. Geworben wurde übrigens auf gerade mal fünf Sendern: Die Spots liefen auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sixx und ProSieben Maxx - die Werbeumfelder von RTL Deutschland wurden hingegen von Urban Sports Club nicht berücksichtigt. Reichweite gab's dennoch reichlich: Mit einem XRP von 81,93 war am Ende der vierte Platz im AdScanner-Ranking drin.

Nicht zu schlagen war unterdessen Amazon, das mit 180 Spots sogar einen XRP von 143,17 erzielte. Auch mydays und der Discounter Netto konnten jeweils die 100er-Marke überspringen. Neben Netto schafften es mit Edeka und Rewe übrigens noch zwei weitere Supermarkt-Ketten ins Reichweiten-Ranking von AdScanner.

© AdScanner

Zu den Unternehmen, die vor Weihnachten am häufigsten werben, gehört außerdem Sky Deutschland: 189 Spots schaltete das Pay-TV-Unternehmen zum Start in die neue Woche und erzielte damit eine Reichweite von 73,61. In beiden Rankings von AdScanner belegte Sky damit den achten Platz. Die meisten Spots schaltete indes erneut Ikea - nämlich 382 an der Zahl. Dahinter sorierte sich mydays mit 318 Ausstrahlungen ein.

© AdScanner