Love Nature setzt vor allem auf RTL und Vox

am 14.12.2022 - 16:21 Uhr

Dominiert wurde der Dienstag in der TV-Werbung aus Bruttoreichweitensicht mal wieder von Lidl, womit der Discounter weiter zu den besten TV-Kunden gehört, auch Amazon und Coca Cola gehören zu den alten bekannten in der Top-Riege der TV-Werbekunden. Ein eher ungewohnter Name findet sich hingegen etwas weiter hinten im Feld: Love Nature.

Die Untermarke von Henkel für nachhaltige Waschmittel schaltete am Dienstag insgesamt 95 Spots und erreichte damit in den AdScanner-Haushalten eine Bruttoreichweite von rund 61 XRP. Über vier Fünftel dieser Reichweite wurde dabei auf nur zwei Sendern eingesammelt: RTL und Vox. Sender von ProSiebenSat.1 waren hingegen bei der Kampagne am Dienstag außen vor.

Bei ProSiebenSat.1 liefen am Dienstag unterdessen sehr viele Spots für Jochen Schweizer und Mydays - die beide zusammengehören und an denen ProSiebenSat.1 über die Nucom Group eine Mehrheitsbeteiligung hält. Mit 258 Spot-Ausstrahlungen waren die Mydays-Spots die drittmeistgesendeten am Dienstag. Mehr Spots gab's nur für Google Maps und Ikea.

