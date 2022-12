Mit der traditionellen Weihnachts-Edition stand am vergangenen Wochenende mal wieder eine neue Folge von "Kitchen Impossible" auf dem Vox-Programm - und die fand auch zietversetzt nochmal ein recht großes Publikum. Durch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg kletterte die absolute Reichweite nach der endgültigen Gewichtung der Quoten noch um 270.000 auf nunmehr 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - mehr Menschen erreichten zeitversetzt in der vergangenen Woche nur die "heute-show" und das "ZDF Magazin Royale", die das Ranking der größten Aufschläge natürlich wieder mit riesigem Vorsprung anführen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg bei "Kitchen Impossible" nachträglich noch um ganze zwei Prozentpunkte auf 12,6 Prozent Marktanteil.

Einen Nachschlag von mehr als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gab's ansonsten nur für öffentlich-rechtliche Sendungen, wobei auch "Extra 3" heraussticht, dass sich von 1,77 auf 2,03 Millionen steigern konnte und den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nachträglich um 3,5 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent erhöhte. Es bleibt also dabei: Satire läuft zeitversetzt besonders gut.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 09.12.

22:28 4,04

(+1,03) 16,0%

(+3,4%p.) 1,26

(+0,53) 18,7%

(+6,8%p.) ZDF Magazin Royale 09.12.

23:03 2,30

(+0,57) 12,3%

(+2,6%p.) 1,15

(+0,51) 22,1%

(+8,2%p.) Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition 11.12.

20:15 1,54

(+0,27) 6,2%

(+1,0%p.) 0,76

(+0,14) 12,6%

(+2,0%p.) extra 3 08.12.

22:53 2,03

(+0,26) 13,5%

(+1,3%p.) 0,55

(+0,15) 15,5%

(+3,5%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 07.12.

20:27 5,17

(+0,22) 19,0%

(+0,2%p.) 1,08

(+0,12) 17,7%

(+1,1%p.) Das Weihnachtsschnitzel 07.12.

20:31 4,93

(+0,21) 18,1%

(+0,2%p.) 0,46

(+0,04) 7,6%

(+0,2%p.) Polizeiruf 110: Abgrund 11.12.

20:15 7,95

(+0,20) 25,4%

(+0,1%p.) 1,28

(+0,08) 17,3%

(+0,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 08.12.

18:48 2,45

(+0,18) 11,1%

(+0,6%p.) 0,33

(+0,05) 7,9%

(+0,9%p.) Lego Masters - Winterchampion 08.12.

20:15 1,30

(+0,17) 4,9%

(+0,5%p.) 0,65

(+0,10) 11,0%

(+1,0%p.) Steirergeld 08.12.

20:16 6,56

(+0,16) 24,0%

(-0,1%p.) 0,58

(+0,03) 9,6%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.12.-11.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Von den privaten Programmen schaffte es ansonsten nur "Lego Masters - Winterchampion" in die Top10-Hitliste. Dort zog die Reichweite von 1,13 auf 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog von 10,0 auf 11,0 Prozent an. Im privaten Show-Triell setzte sich RTL damit weiter ab, weil "Schlag den Besten" bei ProSieben nachträglich sogar 0,2 Prozentpunkte Marktanteil verlor und somit nur noch auf 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. "Geh aufs Ganze" legte in Sat.1 um 0,2 Prozentpunkte zu, blieb mit nun 8,2 Prozent Marktanteil aber auf Rang 3.

Noch ein letzter Blick auf "Promi Big Brother": Am Montag und Dienstag legten die beiden Ausgaben nochmal um 0,8 bzw. 0,9 Prozentpunkte auf 11,4 und 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu. Beim Finale, das schon um 20:15 Uhr startete, fiel die zeitversetzte Nutzung dann hingegen kaum noch ins Gewicht. Nachträglich erhöhte sich die Reichweite hier um 80.000 auf 1,39 Millionen, der Marktanteil in der Zielgruppe legte nur um 0,2 Prozentpunkte zu. Mit nun 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen änderte sich also nichts daran, dass man diesmal im einstelligen Bereich blieb.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 09.12.

23:03 2,30

(+0,57) 12,3%

(+2,6%p.) 1,15

(+0,51) 22,1%

(+8,2%p.) heute-show 09.12.

22:28 4,04

(+1,03) 16,0%

(+3,4%p.) 1,26

(+0,53) 18,7%

(+6,8%p.) extra 3 08.12.

22:53 2,03

(+0,26) 13,5%

(+1,3%p.) 0,55

(+0,15) 15,5%

(+3,5%p.) Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition 11.12.

20:15 1,54

(+0,27) 6,2%

(+1,0%p.) 0,76

(+0,14) 12,6%

(+2,0%p.) One Piece 05.12.

18:31 0,19

(+0,06) 0,9%

(+0,3%p.) 0,18

(+0,06) 4,1%

(+1,4%p.) ZDF Magazin Royale 08.12.

22:45 0,16

(+0,05) 1,0%

(+0,3%p.) 0,08

(+0,04) 2,2%

(+1,1%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 07.12.

20:27 5,17

(+0,22) 19,0%

(+0,2%p.) 1,08

(+0,12) 17,7%

(+1,1%p.) Lego Masters - Winterchampion 08.12.

20:15 1,30

(+0,17) 4,9%

(+0,5%p.) 0,65

(+0,10) 11,0%

(+1,0%p.) One Piece 07.12.

18:27 0,10

(+0,04) 0,5%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,04) 2,4%

(+0,9%p.) Promi Big Brother 06.12.

22:14 1,29

(+0,09) 8,8%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,04) 12,2%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.12.-11.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Größere Marktanteils-Anpassungen von Primetime-Programmen nach unten sind eher selten, in der vergangenen Woche traf sie aber mal RTLzwei mit dem Film "Die Welle", der nach der endgültigen Gewichtung der Quoten am Freitagabend nur noch 3,5 statt 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Die Gesamt-Reichweite wurde von 0,47 auf 0,43 Millionen nach unten korrigiert.

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

