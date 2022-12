ZDFneo ist am Donnerstagabend mit dem Filmklassiker "Notting Hill" ein schöner Quoten-Erfolg gelungen. Durchschnittlich 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Liebeskomödie mit Julia Roberts und Hugh Grant in den Hauptrollen, darunter 250.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum erzielte "Notting Hill" damit einen Marktanteil von 4,3 Prozent, was in etwa dem Doppelten des Senderschnitts entspricht. Auch "Besser geht's nicht" und "Philadelphia" überzeugten im weiteren Verlauf des Abends mit Werten von 3,3 und 4,9 Prozent.

Weiterhin richtig erfolgreich ist auch Super RTL, das mit "Das Weihnachtskarussell - Alles dreht sich um die Liebe" auf den nächsten weihnachtlichen Film setzte. Belohnt wurde der Privatsender dafür mit durchschnittlich 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie starken 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - hier lag Super RTL somit deutlich vor RTLzwei, das mit "Hartes Deutschland" zur besten Sendezeit gerade mal 3,3 Prozent Marktanteil schaffte und insgesamt 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte. "Rosins Restaurants" bewegte sich bei Kabel Eins indes in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 4,5 Prozent immerhin nur auf Augenhöhe mit Super RTL.

Einen Weihnachtsfilm-Erfolg feierte übrigens auch Vox, wo "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" auf 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam und in der Zielgruppe mit 8,2 Prozent Marktanteil überzeugte. Bei Super RTL punktete der weil später am Abend auch noch die Wiederholung von "Ein Weihnachtspulli zum Verlieben" mit durchschnittlich 610.000 Personen sowie 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Erst gegen 23:43 Uhr gingen die Quoten von Super RTL durch das Format "Comedy Total" massiv zurück: Gerade mal noch 0,6 Prozent betrug der Marktanteil des Senders zu diesem Zeitpunkt. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent lief es für Super RTL unterm Strich aber natürlich trotzdem prächtig, ZDFneo kam bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf 2,9 Prozent.

Zwischen beiden Sendern platzierte sich DMAX, das mit 2,7 Prozent punktete und etwa tagsüber mit "Hardcore Pawn" oder den "Steel Buddies" mehrfach mehr als vier Prozent schaffte. Und auch Sport1 erwischte dank der Darts-WM mit einem Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent in der Zielgruppe einen guten Tag: Tolle 4,3 Prozent Marktanteil verbuchten die ersten Spiele des Turniers am Abend, insgesamt schalteten im Schnitt 410.000 Fans ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV