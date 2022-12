Aldi dreht auf, aber kommt nicht an Lidl vorbei

am 16.12.2022 - 10:53 Uhr

Etwas mehr als eine Woche vor Weihnachten hat Aldi die Zahl seiner Werbespots spürbar erhöht. 204 Mal flimmerten die Spots am Donnerstag im deutschen Fernsehen über die Bildschirme - deutlich häufiger als zuletzt. Damit gehörte der Discounter zu den zehn am häufigsten beworbenen Marken. Entsprechend groß war dann auch die Reichweite: Mit einem XRP von 113,19 belegte Aldi den dritten Platz im AdScanner-Ranking. Die meiste Reichweite machte Aldi übrigens mit der Ausstrahlung bei RTL, gefolgt von Vox und RTLzwei.

Geschlagen geben musste sich das Unternehmen jedoch dem Konkurrenten Lidl, der zwar nur 138 Mal warb, dafür aber in reichweitenstärkeren Umfeldern. Das führte dazu, dass der XRP von Lidl mit 118,09 geringfügig höher ausfiel, wie AdScanner errechnet hat. Mit Netto schaffte es übrigens noch ein weiterer Discounter in die Reichweiten-Charts: Die 170 Spots führten allerdings nur zu einem XRP von 78,63. Die Netto-Mutter Edeko schaffte übrigens nur einen XRP von 66,76 - allerdings liefen hiervon am Donnerstag auch weniger als 100 Spots.

© AdScanner

Ganz vorne im Reichweiten-Ranking landete erneut Amazon, das seine Kampagne mit 161 TV-Ausstrahlungen weiterhin stark befeuert. Mit einer Reichweite von 130,22 kam kein anderes Unternehmen an dem Online-Händler vorbei.

© AdScanner