Der Streamingdienst RTL+ stellt seit einigen Stunden die frische zweite Staffel von "Sisi" zum Abruf bereit, kurz nach Weihnachten übernimmt RTL die lineare Ausstrahlung dieser Folgen. Nochmal die Handlung der ersten Staffel in Erinnerung gerufen hat am Freitagabend Vox mit drei Episoden zur Primetime. Gefahren ist der Sender damit relativ ordentlich. Nach 5,1 Prozent in der Zielgruppe bei der Debütfolge, steigerte sich "Sisi" ab 21:15 Uhr auf 5,6 Prozent. Nach 22:15 Uhr kam die Serie noch auf 4,9 Prozent Marktanteil. Bedenkt man, dass Vox freitags zuletzt nicht immer mit Quotenglück agierte ("Law & Order: SVU" lässt grüßen), sind die Ergebnisse durchaus ordentlich. Die ersten beiden Episoden schauten um die 900.000 Menschen ab drei Jahren, die dritte Folge kam noch auf knapp 800.000.

Sehr stark lief der Freitagabend indes für RTLzwei. Die Freitags-"Filmzeit" hatte nicht zwingend ein leichtes Jahr 2022, speziell um Spätsommer bescherten die damals gezeigten Filme dem Sender Werte um die drei Prozent. Am Freitag nun brachte "Das Vermächtnis der Tempelritter" die zweitbeste Zielgruppen-Quote des Jahres (nach "Olympus Has Fallen" im Sommer) – nämlich 7,6 Prozent Marktanteil. 1,17 Millionen Personen schauten zu.



Damit lag RTLzwei am Freitagabend klar vor Sat.1. Dort kam "Der Nussknacker und die vier Reiche" bei den Jüngeren auf 6,5 Prozent, insgesamt schauten 1,11 Millionen zu. Nachfolgend tat sich auch "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" mit vier Prozent in der Zielgruppe richtig schwer. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 0,52 Millionen. Weil auch der Vorabend weiter Probleme macht ("Mein Mann kann" erreichte um 19 Uhr gerade einmal 2,2%), schaffte Sat.1 am Freitag nur 5,6 Prozent Tagesmarktanteil bei den Jüngeren und landete somit ein Zehntel vor Vox 0,5 Prozentpunkte vor RTLzwei.

Gute Quoten erreichte erneut Super RTL: Ab 20:15 Uhr kam der Sender mit "Bo und der Weihnachtsstern" auf 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,64 Millionen Personen schauten im Schnitt zu.

