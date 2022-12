Sowohl Sat.1 als auch RTLzwei setzten am Samstagabend auf Filmware – und noch etwas eint beide Kanäle. Beide Filme waren nämlich durchaus gut unterwegs, etwas, das man von der Daytime der beiden nicht zwingend sagen kann. So war es in Sat.1 der Streifen "Matilda", der im Schnitt 1,66 Millionen Personen anlockte und bei den Umworbenen auf 8,9 Prozent kam. "Die Geister, die ich rief" schloss sich mit weiterhin guten acht Prozent an.

Bei RTLzwei kam ab 20:15 Uhr "Hot Fuzz" auf gute 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamtreichweite belief sich auf rund 850.000 zusehende Menschen. Und tagsüber? Da herrschte eher Tristess. RTLzwei setzte etwa ab 18:15 Uhr auf "Armes Deutschland", das aber nur rund dreieinhalb Prozent in der Zielgruppe erreichte. Zuvor liefen mehrere "Schnäppchenhäuser"-Episoden, deren Quoten zwischen mageren 2,3 und ordentlichen 4,6 Prozent pendelten.



Sat.1 zeigte ab kurz vor acht Uhr morgens gleich zwölf Folgen des Serienklassikers "Unsere kleine Farm" und kam damit ab kurz vor elf Uhr sogar kurzzeitig auf gute Werte: 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wurden vormittags generiert. Rund 160.000 Umworbene sahen besagte Folge, insgesamt waren 410.000 dabei. Danach sanken Reichweiten und Quoten bei den Jüngeren – nachmittags holten die Episoden zumeist nicht einmal 100.000 Werberelevante vor die Bildschirme. Weniger als drei Prozent Marktanteil nach 15 und 16 Uhr waren die Folge. Nach 18 Uhr steigerte sich die Serie dann immerhin wieder auf 4,7 Prozent. Der Sat.1-Tagesschnitt lag bei 5,9 Prozent – und hatte somit noch etwas Luft nach oben.



Stark schnitt indes ZDFneo ab: 3,9 Prozent Marktanteil sicherte sich der Kanal bei den 14- bis 49-Jährigen ab 20:15 Uhr, als der Filmklassiker "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" lief. Der Streifen interessierte im Schnitt 0,53 Millionen Menschen. Auf 0,52 Millionen kam im Anschluss "Bridget Jones: Am Rande des Wahnsinns", hier lag die bei den Jüngeren gemessene Quote noch bei guten 3,1 Prozent.

"Sisi", das mit drei Folgen die Vox-Primetime füllte, sicherte sich indes zwischen 4,4 und 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Vox wiederholte am Samstag weitere Episoden aus Staffel eins, RTL+ bietet inzwischen schon die zweite Staffel an, die im Free-TV nach Weihnachten zu RTL kommt. 6,2 Prozent erreichte bei Vox ab 19:10 Uhr eine weitere "Der Hundeprofi unterwegs"-Folge.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV