am 18.12.2022 - 09:18 Uhr

Auch die an diesem Wochenende vom SWR ausgestrahlte Episode von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" war ein durchschlagender Erfolg. Das Dritte Programm hatte somit höhere Reichweiten als viele private Programme. Im Schnitt schauten ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,51 Millionen Personen ab drei Jahren zu. Das bescherte dem SWR starke 5,8 Prozent Marktanteil. Gering war das Interesse indes bei den 14- bis 49-Jährigen, wo um die 50.000 Zusehende für gerade einmal 0,9 Prozent sorgten. Der SWR war am Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,9 Prozent (ab 3) achtstärkster Sender Deutschlands.

Rund 390.000 Menschen sahen im Schnitt zu. Eine Live-Übertragung aus der Volleyball-Bundesliga, die dazwischen eingeplant war und ab 18 Uhr lief, profitierte von der Darts-WM hingegen fast gar nicht. Nur rund 60.000 Personen schauten zu, insgesamt lag die ermittelte Quote bei 0,3 Prozent, 0,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV