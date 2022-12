Bei RTL gab es am Sonntagabend die neueste Inkarnation des mal als "5 gegen Jauch" gestarteten Formats zu sehen - diesmal umgewandelt zu einer Art Jahres-Quiz unter dem Titel "Jauch gegen 2022". Wie zuletzt schon andere "Jauch gegen..."-Ausgaben waren die Quoten letztlich wenig spektakulär, bescherten RTL aber zumindest solide Werte.

So war "Jauch gegen 2022" mit einem Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen der stärkste "Tatort"-Verfolger beim jungen Publikum - wobei der ARD-Krimi mit 26 Prozent Marktanteil auch in dieser Altersgruppe in einer ganz anderen Liga spielte. Insgesamt hatten im Schnitt 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 8,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Damit fiel die Reichweite etwas geringer aus als bei anderen "Jauch gegen..."-Folgen in diesem Jahr.

Im Anschluss musste sich das "Stern TV Spezial: Fremde Welten - Tierretter im Einsatz" dann mit mageren 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Dass am Nachmittag gegen das WM-Finale nicht viel zu holen war, versteht sich von selbst - dafür fuhr RTL tagsüber mit seiner Weihnachtsfilm-Programmierung ganz gut. "Jingle Bell Princess - Eine Prinzessin zu Weihnachten" wusste beispielsweise ab 13:25 Uhr mit 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen.

Letztlich kam RTL mit einem Tagesmarktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dadurch ziemlich respektabel durch den WM-Finaltag. ProSieben musste sich auf Platz 3 mit gerade mal 4,8 Prozent Tagesmarktanteil zufrieden geben. Das lag auch daran, dass der NFL-Abend diesmal nur sehr schleppend an Fahrt aufnahm. Am Vorabend lag der Marktanteil bei den ersten beiden Quartern nur bei 3,3 und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sollte bis zur Endphase der Partie auch nur auf 5,5 Prozent steigen. Die Gesamt-Reichweite zog langsam von 0,39 auf zuletzt 0,57 Millionen an. Auch das zweite Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Tampa Bay Buccaneers blieb selbst zu nächtlicher Stunde bei einstelligen Marktanteilen zwischen 6,2 und 9,5 Prozent hängen.

Sat.1 erzielte um 20:15 Uhr mit "Jack Reacher" zumindest solide 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Der spätabendliche Film "Geostorm" enttäuschte dann mit nur 5,6 Prozent Marktanteil aber bereits wieder auf ganzer Linie.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV