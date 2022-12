am 20.12.2022 - 08:41 Uhr

Das ZDF hat am Montagabend mit einer neuen Folge seiner Krimireihe "Nord Nord Mord" famose Quoten erzielt - und sogar mehr Menschen erreicht als der "Tatort" im Ersten am Tag zuvor. Durchschnittlich 8,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für "Sievers sieht Gespenster" und trieben den ZDF-Marktanteil auf herausragende 31,1 Prozent. Fast jeder Dritte, der um 20:15 Uhr vor dem Fernseher saß, sah also "Nord Nord Mord". Im Januar war die Reihe mit über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar noch stärker gewesen.

Dafür wiederholte "Nord Nord Mord" am Montag mit Blick aufs junge Publikum einen Rekordwert aus dem Jahr 2018: Mit 870.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die neue Folge hier einen ebenfalls beachtlichen Marktanteil von 13,7 Prozent. Mehr junges Publikum erreichten zum Start in die Weihnachtswoche nur die "Tagesschau" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Im Anschluss war dann auch noch das "heute-journal" mit genau 10,0 Prozent Marktanteil erfolgreich, insgesamt blieben 4,82 Millionen Menschen dran.

Stärkster Krimi-Verfolger war unterdessen Florian Silbereisen, der mit seiner Musikshow "Alle singen Weihnachten!" ausnahmsweise nicht an einem Samstagabend zu sehen war. Die Quoten fielen auf diesem ungewöhnlichen Sendeplatz deutlich geringer aus als gewöhnlich: Mit 3,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es im Ersten aber trotzdem noch für gute 13,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 5,5 Prozent ein gutes Stück schwächer.

Fast genauso viele Menschen lockte Das Erste übrigens bereits gegen 18 Uhr mit "Wer weiß denn sowas?" vor den Fernseher: Dort sorgten 3,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für starke 18,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die parallele "SOKO Potsdam" bewegte sich mit 3,53 Millionen Personen sowie 17,6 Prozent Marktanteil auf Augenhöhe mit der Rateshow, die übrigens auch beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von 10,9 Prozent sehr stark performte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV