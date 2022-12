Vom weltexklusiv ersten Interview mit Boris Becker, nachdem dieser kurz vor Weihnachten frühzeitig aus der Haft in Großbritannien frei kam, dürfte man sich in Unterföhring wohl etwas mehr erhofft haben. Die brutto inklusive Werbung 140 Minuten lange Sendung lockte im Schnitt zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr nur 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Die Nettoreichweite - also die Zahl derjenigen, die mindestens für kurze Zeit mal reingeschaltet haben, lag mit 5,2 Millionen erheblich höher.

Die deutliche Diskrepanz zwischen den beiden Zahlen zeigt damit aber auch, dass es augenscheinlich nicht gut gelang, das Publikum länger dranzuhalten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,9 Prozent Marktanteil erzielt. Bei den jüngeren Zuschauern sortierte sich Sat.1 damit hinter einer Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben", "In aller Freundschaft" und "Bares für Rares" auf dem vierten Platz ein.

Im weiteren Verlauf des Abends kam in Sat.1 ein "Akte Spezial" noch auf 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe danach der Film "Boris Becker - Der Spieler" gerade mal noch 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Im Schnitt 790.000 Personen sahen sich das "Akte Spezial" an, für "Boris Becker - Der Spieler" interessierten sich im Schnitt noch 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch tagsüber tat sich Sat.1 am Dienstag wieder überwiegend sehr schwer. Am Vorabend kamen "Lenßen übernimmt" und "Mein Mann kann" nur auf Marktanteile zwischen 2,3 und 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, auch die "Klinik am Südring" und "Britt" lagen mit Marktanteilen zwischen 4,1 und 4,4 Prozent meilenweit unterm Soll. Heraus sticht hingegen weiterhin das "Frühstücksfernsehen", das mit 20,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe überzeugte, im Schnitt sahen hier schon am frühen Morgen eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV