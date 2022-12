am 21.12.2022 - 08:55 Uhr

Während RTL derzeit alle Marketing-Anstrengungen in "Sisi" zu investieren scheint, ging fast etwas unter, dass kurz vor Weihnachten mit "Das Haus der Träume" auch noch eine andere größere Serien-Free-TV-Premiere auf dem Programm stand. Die stieß am Mittwochabend mit der ersten Hälfte der ersten Staffel - die ihre Erstausstrahlung schon vor einigen Wochen bei RTL+ hatte - dann auch tatsächlich nur auf ein ziemlich verhaltenes Interesse.

So sahen ab 20:15 Uhr im Schnitt nur 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge. Zur zweiten Episode ab 21:15 Uhr ging die Reichweite dann noch auf 1,28 Millionen zurück, die dritte Folge ab 22:15 Uhr wollten nur noch 1,21 Millionen Personen sehen. Das lässt für den zweiten Teil der ersten Staffel, der am heutigen Mittwoch zu sehen sein wird, nichts Gutes erwarten. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum bewegten sich zwischen 4,8 und 6,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Werte zwischen 5,3 und 6,0 Prozent erzielt. Im Anschluss hatte es dann auch "Extra" schwer und kam nicht über 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

RTL bewegte sich damit auf einem ähnlichen Quotenniveau wie Vox, das mit dem Weihnachts-Spezial von "Hot oder Schrott" 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf im Schnitt 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Recht zufrieden sein dürfte man bei RTLzwei, wo "Shrek 2" ordentliche 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte, während Kabel Eins mit "E-Mail für dich" nicht über 3,7 Prozent hinaus kam.

Den Primetime-Sieg in der Zielgruppe holte aber ProSieben - und das, obwohl dort nur eine Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" zu sehen war. Das reichte aber, um starke 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu erzielen und die Konkurrenz deutlich abzuhängen. Dass die Gesamt-Reichweite trotzdem knapp unter der Millionen-Marke blieb, dürfte da heute das Bild kaum trüben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV