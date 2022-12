am 23.12.2022 - 08:39 Uhr

Mit 6,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat ein neuer "Wolfsland"-Krimi im Ersten am Donnerstagabend den völlig ungefährdeten Tagessieg beim Gesamtpublikum eingefahren. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 23,8 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,8 Prozent überzeugend aus. Auch in der jungen Gruppe ging der Tagessieg übrigens ans Erste - hier allerdings an die "Tagesschau", die um 20 Uhr mit 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf 17,4 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt erreichte die Nachrichtensendung im Schnitt 5,15 Millionen Menschen.

Stark war der Sender zudem auch im weiteren Verlauf des Abends mit "Nuhr 2022": Der traditionelle Jahresrückblick mit Dieter Nuhr hielt nach dem Krimi noch 3,90 Millionen Personen im Ersten und sorgte für einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,1 Prozent ebenfalls gut aus. Später am Abend steigerten sich die "Tagesthemen" sogar auf 11,4 Prozent beim jungen Publikum. Insgesamt blieben noch 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran. Auch "Kroymann" schlug sich später am Abend mit 1,27 Millionen Personen sowie Marktanteilen von 9,9 und 8,0 Prozent besser als gewöhnlich.

Das stärkste 20:15-Uhr-Format bei den 14- bis 49-Jährigen lief am Donnerstag übrigens ebenfalls bei einem öffentlich-rechtlichen Sender - allerdings beim ZDF, wo der Spielfilm "Jumanji: The Next Level" mit 620.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern auf sehr gute 10,7 Prozent Marktanteil kam. Zum Vergleich: Keinem privaten Sender gelang zur besten Sendezeit ein zweistelliger Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite von "Jumanji" blieb für ZDF-Verhältnisse allerdings überschaubar: Hier war mit 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lediglich ein Marktanteil von 8,7 Prozent drin.

Die Tagesmarktführerschaft musste der Mainzer Sender beim Gesamtpublikum dann ausnahmsweise auch dem Ersten überlassen: Mit durchschnittlich 13,0 Prozent Marktanteil lag der Sender aber nur 0,4 Prozentpunkte vor dem ZDF. Bei den 14- bis 49-Jährigen sortierten sich Das Erste und das ZDF mit Tageswerten von 7,2 und 6,3 Prozent zwar hinter ProSieben und RTL, aber noch vor Vox und Sat.1 ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV