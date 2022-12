am 25.12.2022 - 09:33 Uhr

Das Warten aufs Christkind haben am Heiligen Abend viele wieder mit den TV-Klassikern verbracht. Besonders der Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", der 2023 übrigens 50 Jahre alt geworden ist, sticht dabei heraus: Die Ausstrahlung im Ersten verfolgten ab 13:41 Uhr im Schnitt 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was beim Gesamtpublikum 18,0 Prozent Marktanteil entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 16,8 Prozent Marktanteil erzielt.

Im Anschluss punktete auch noch Loriots "Weihnachten bei Hoppenstedts" mit einer Gesamt-Reichweite von im Schnitt 1,82 Millionen Personen. Die Marktanteile beliefen sich auf 14,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Wie "Familie Heinz Becker" das Weihnachtsfest verbringt, sahen sich im Anschluss noch 1,37 Millionen Menschen an. Die Marktanteile lagen bei 11,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Echte Klassiker hatte aber auch das ZDF im Programm - hier vor allem die beiden Michel-aus-Lönneberga-Filme. "Michel bringt die Welt in Ordnung" sahen ab 11:54 Uhr im Schnitt schon 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was für Marktanteile von 14,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. "Michel in der Suppenschüssel" kam danach mit im Schnitt 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 13,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Einen zweistelligen Marktanteil beim jüngeren Publikum holte am Vormittag auch schon "Pippi Langstrumpf": 11,8 Prozent wurde bei den 14- bis 49-Jährigen damit ab 10:15 Uhr erzielt. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Gesamtpublikum wurden 8,8 Prozent Marktanteil erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV