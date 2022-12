Nachdem "Kevin - Allein zu Haus" an Heiligabend überraschend zum meistgesehenen Film des Jahres in der Zielgruppe avancierte, konnte Sat.1 einen Tag später sogar noch einen drauflegen - und zwar mit der nicht minder kultigen Fortsetzung "Kevin - Allein in New York", für die sich in der Zielgruppe noch einmal fast 200.000 Personen mehr begeistern konnten. Genau genommen zählte die Komödie am 1. Weihnachtstag durchschnittlich 1,34 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei herausragenden 23,1 Prozent lag. Damit belegt ausschließlich Sat.1 das Jahres-Ranking der beliebtesten Filme beim jungen Publikum - hinter den beiden "Kevin"-Streifen folgt "Der König der Löwen" vom Neujahrsabend.

Auch insgesamt war "Kevin - Allein in New York" am Sonntagabend überaus beliebt: 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer lachten über den Klassiker, sodass der Marktanteil auch hier mit 11,4 Prozent weit über den Normalwerten von Sat.1 lag. Und schon am Vorabend überzeugte auch noch einmal die Wiederholung von "Kevin - Allein zu Haus": 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren für die erneute Ausstrahlung drin, was dann auch den "Sat.1 Nachrichten" zu einer der besten Quoten des Jahres verhalf: Auch hier belief sich der Marktanteil auf 14,9 Prozent, insgesamt schalteten ab 19:56 Uhr im Schnitt 2,04 Millionen Menschen dabei.

Die Tagesmarktführerschaft war dem Sender in der Zielgruppe letztlich überhaupt nicht zu nehmen: Mit durchschnittlich 12,7 Prozent lag Sat.1 am 1. Weihnachtstag fast fünf Prozentpunkte vor RTL - was auch daran lag, dass es abseits der "Kevin"-Filme ebenfalls rund lief: Tagsüber punkteten schon "Sister Act" und "Charlie und die Schokoladenfabrik" mit Werten von 10,4 und 11,2 Prozent, am späten Abend wiederum hielt "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal" noch 12,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen vor dem Fernseher. Insgesamt wurden hier im Schnitt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Sehr zufrieden kann man zudem bei Kabel Eins sein, wo man mit einem Tagesmarktanteil von 6,4 Prozent in der Zielgruppe auf Augenhöhe mit Vox und noch vor ProSieben landete. Nach 22 Uhr trieb der Klassiker "Zwei bärenstarke Typen" den Marktanteil auf 6,9 Prozent, insgesamt waren 910.000 Menschen dabei. Tagsüber verzeichneten "Winnetou III", "Die Miami Cops" und "Sie nannten ihn Mücke" sogar Werte von über sieben Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV