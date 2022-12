An die Quoten der über Jahre hinweg am 1. Weihnachtstag gesendeten "Helene Fischer Show" kam "Dalli Dalli" zwar nicht heran, doch für die Marktführerschaft beim Gesamtpublikum reichte es auch in diesem Jahr wieder. Allerdings musste die ZDF-Show mit Johannes B. Kerner im Vergleich zu 2021 fast 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abgeben, sodass unterm Strich diesmal durchschnittlich 3,65 Millionen dabei waren. Der Marktanteil fiel mit 14,4 Prozent jedoch nahezu unverändert aus, was dafür spricht, dass in diesem Jahr weniger Menschen lineares Fernsehen geschaut haben. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es für die Weihnachtsshow von "Dalli Dalli" mit 9,8 Prozent Marktanteil ebenfalls gut aus.

Das Duell mit dem Ersten konnte das ZDF zumindest in der Primetime klar für sich entscheiden: Dort zählte die Erstausstrahlung des Spielfilms "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" durchschnittlich nur 2,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sodass sich der öffentlich-rechtliche Sender noch hinter "Kevin - Allein in New York" in Sat.1 einsortierte. Beim jungen Publikum erzielte der Film gute 8,0 Prozent.

Die Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum teilten sich Das Erste und das ZDF indes mit jeweils 10,3 Prozent - weil hier diverse Klassiker überzeugten. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" verzeichnete nach 11 Uhr mit der neuerlichen Ausstrahlung noch einmal 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, später überzeugte auch der "Sissi"-Doppelpack. Der erste Film der Trilogie unterhielt 1,89 Millionen Menschen, "Sissi - Die junge Kaiserin" kam danach auf 2,47 Millionen sowie 13,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Marktanteile von 8,9 und 10,4 Prozent eingefahren.

Einen überraschenden Quoten-Erfolg landete am Abend zudem das WDR Fernsehen, wo mit "Väterchen Frost" ein Münster-"Tatort" wiederholt wurde. Bundesweit schalteten hier 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass der Marktanteil bei starken 7,2 Prozent lag. Damit belegte der Krimi den 15. Platz der meistgesehenen Sendungen des Tages. Ganz vorne rangierte übrigens die "Tagesschau", die im Ersten auf 3,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,3 Prozent Marktanteil kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV