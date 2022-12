Dass der "Tatort" am zweiten Weihnachtsfeiertag angesichts der starken Konkurrenz nicht gerade zu den Quotenhighlights des Jahres gehört, zeigte sich auch schon in den letzten Jahren - doch das Ergebnis in diesem Jahr ist auch gemessen daran ziemlich ernüchternd: Die Münchner Folge "Mord unter Misteln" wollten im Schnitt am 26. Dezember um 20:15 Uhr nur 4,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen - das ist die geringste Reichweite für eine "Tatort"-Erstausstrahlung soweit unsere Aufzeichnungen zurückreichen - also mindestens seit 2006. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 14,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,1 Prozent Marktanteil erzielt.

Im Anschluss tat sich auch der Auftakt der zweiten Staffel von "Kommissar Wisting - Der Atem der Angst" schwer. 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge ab 21:42 Uhr, 1,78 Millionen waren bei der zweiten Folge ab 22:25 Uhr noch dabei. Während beim Gesamtpublikum der Marktanteil um die 8-Prozent-Marke lag, reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen zunächst für 3,6 und dann sogar nur 2,1 Prozent Marktanteil.

Durch die schwache ARD-Performance eroberte das "Traumschiff" am zweiten Weihnachtstag die Marktführung fürs ZDF zurück. Dafür reichte es schon, dass die Reichweite im Vergleich zum vergangenen Jahr mit 5,71 Millionen annähernd stabil blieb. Damals hatte der "Tatort" allerdings noch 6,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit 19,7 Prozent Marktanteil setzte sich das "Traumschiff" nicht nur beim Gesamtpublikum an die Spitze, auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die ZDF-Reihe mit einem Marktanteil von 16,0 Prozent nicht zu schlagen.

Und obwohl es sich bei der anschließenden Folge von "Kreuzfahrt ins Glück" nur um eine Wiederholung handelte, blieben 3,83 Millionen Menschen dran. Die Marktanteile beliefen sich somit auch hier noch auf gute 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "Traumschiff - Spezial" mit einem Blick hinter die Kulissen interessierte am späten Abend dann aber nur noch 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile gingen somit auf 10,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV