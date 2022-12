Sport1 hat am Dienstag dank der Darts-Weltmeisterschaft im Konzert der großen Sender mitgespielt. Das zeigt alleine schon der Blick auf den Tagesmarktanteil, der mit 4,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen so weit überdurchschnittlich ausfiel, dass Sport1 sogar RTLzwei und Kabel Eins deutlich hinter sich lassen konnte. Schon die Nachmittags-Session der Darts-WM bescherte dem Sender starke 7,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt durchschnittlich 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Am Abend lief es dann sogar noch deutlich besser - was Sport1 auch dem Krimi um den deutschen Spieler Gabriel Clemens zu verdanken hat, der nun in der nächsten Runde steht. Durchschnittlich 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren über den gesamten Abend hinweg bei Sport1 dabei, was schon beim Gesamtpublikum für stolze 3,8 Prozent Marktanteil sowie einen Turnier-Rekord reichte. In der Zielgruppe sorgten 440.000 Personen zudem sogar für herausragende 7,8 Prozent Marktanteil.

Sport1 lag damit in der Primetime auf Augenhöhe mit RTL und sogar weit vor Sat.1 und Vox - ein großer Erfolg also, der angesichts weiterer Spiele mit deutscher Beteiligung in den nächsten Tagen womöglich sogar noch gesteigert werden kann. Deutlich schwerer tat sich indes die Volleyball-Bundesliga der Frauen, die im Darts-Sandwich ab 17:50 Uhr aber ebenfalls ihr Publikum fand. Sehr gute 2,0 Prozent betrug der Marktanteil hier, insgesamt entschieden sich durchschnittlich 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für das Spiel zwischen Schwerin und Münster.

Abseits des Sports erwischte am Dienstag übrigens auch 3sat einen außergewöhnlich erfolgreichen Tag: 2,0 Prozent betrug der Tagesmarktanteil des Kultursenders beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 2,2 Prozent erzielt. So punktete 3sat nicht nur tagsüber mit Naturdokus, sondern am Abend auch mit dem Spielfilm "State of Play - Der Stand der Dinge": Durchschnittlich 610.000 Menschen waren hier dabei, darunter 200.000 unter 50. Beim jungen Publikum erzielte der Film somit stolze 3,1 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV