Der Erfolg des deutschen Gabriel Clemens am Dienstagabend hat offenbar Lust auf mehr vom Pfeil-Sport gemacht. Clemens' Sieg bei der Darts-Weltmeisterschaft am Dienstag (und weitere Partien am Abend) bescherten Sport1 allein im Schnitt 900.000 Zusehende – die Nutzung beim parallel übertragenden DAZN ist da noch nicht mitgerechnet. Am Mittwochabend, zu später Stunde, hatte dann mit Martin Schindler ein anderer Deutscher die Chance verpasst, ins Achtelfinale einzuziehen. Am Ende setzte sich, wenn auch sehr knapp, Michael Smith durch. Sport1 hingegen ist als Sieger zu bezeichnen. Zwischen 20:10 und 0:15 Uhr verfolgten dort im Schnitt 0,96 Millionen Personen die Partien aus dem Ally Pally. Somit generierte der Sender wunderbare 4,4 Prozent Marktanteil insgesamt und starke 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Sport1 lag den Abend über somit auf Augenhöhe oder sogar vor großen Privatsendern wie RTL, Sat.1, ProSieben und Vox. Die Nachmittagssession der Darts-WM hatte Sport1 am Mittwoch bereits rund 0,39 Millionen Zusehende eingebracht – in der Zielgruppe wurden gute 4,5 Prozent Marktanteil festgestellt. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent lief es für den Sportsender in der Zielgruppe jedenfalls wunderbar – Platz neun in den Tagescharts ergab sich daraus.



Schwächer als 2021 ist indes die Vierschanzen-Tournee gestartet. Das Zweite übertrug die Qualifikation aus Oberstdorf, verfehlte aber die rund drei Millionen Zusehenden des Vorjahres. 2,77 Millionen schauten nach 16:30 Uhr zu. 17,8 Prozent wurden insgesamt gemessen, 8,1 Prozent bei den Jüngeren. Gut lief nach 18:10 Uhr dann eine Biathlon-Übertragung, für die sich im Schnitt 3,03 Millionen Personen (15,4%) interessierten. Die Übertragung wurde um 19 Uhr für die ZDF-Nachrichten unterbrochen, ab 19:30 Uhr wurde sie dann fortgesetzt und sicherte sich bis ran an die Primetime im Schnitt 3,38 Millionen Zusehende und damit verbunden 13,7 Prozent.

Sowohl Skispringen als auch Biathlon liefen übrigens auch bei Eurosport – vor kleinerem Publikum. Die Vierschanzen-Tournee erreichte dort rund 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Biathlon World Challenge nur rund 70.000.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV