Auch wenn "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" schon in der Winterpause waren, kann das ZDF auch in der Weihnachtswoche die höchste zeitversetzte Nutzung für zwei seiner Sendungen reklamieren. Um immerhin 360.000 zog nachträglich noch die Reichweite des "Erzgebirgskrimis" an, der sich nun über 5,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer freuen kann. Und ein Reichweiten-Plus von 300.000 gab's obendrein für den Freitagskrimi "Die Chefin", die die 6-Millionen-Marke aber erneut knapp verpasste. Auf über neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer

In einem Jahr, in dem sich viele Jahresrückblickssendungen eher schwer taten, konnte der ohnehin schon erfolgreich gelaufene Rückblick von Dieter Nuhr unterdessen auch durch zeitversetzte Nutzung nochmal ordentlich nachlegen. Die Reichweite zog nochmal um eine viertel Million auf nun 4,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Die Marktanteile stiegen zwar nur leicht, lagen mit nun 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen vor allem bei den Älteren auf einem starken Niveau.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Erzgebirgskrimi - Ein Mord zu Weihnachten 21.12.

20:15 5,76

(+0,36) 20,2%

(+0,6%p.) 0,54

(+0,04) 8,6%

(+0,3%p.) Die Chefin 23.12.

20:16 5,91

(+0,30) 20,7%

(+0,5%p.) 0,41

(+0,05) 6,6%

(+0,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 22.12.

18:49 2,61

(+0,26) 11,6%

(+1,0%p.) 0,37

(+0,10) 8,6%

(+2,2%p.) Nuhr 2022 - Der Jahresrückblick 22.12.

21:45 4,15

(+0,25) 17,2%

(+0,5%p.) 0,48

(+0,04) 8,4%

(+0,3%p.) Nord Nord Mord - Sievers sieht Gespenster 19.12.

20:15 9,17

(+0,22) 31,2%

(+0,1%p.) 0,90

(+0,03) 13,8%

(+0,1%p.) Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho! 21.12.

20:15 4,73

(+0,22) 16,6%

(+0,2%p.) 0,55

(+0,03) 8,8%

(+0,2%p.) In aller Freundschaft 20.12.

20:59 4,15

(+0,18) 14,4%

(+0,3%p.) 0,48

(+0,01) 7,3%

(-0,0%p.) In aller Freundschaft 20.12.

20:15 4,16

(+0,16) 14,3%

(+0,1%p.) 0,52

(+0,02) 8,0%

(-0,1%p.) Bares für Rares 20.12.

20:14 4,43

(+0,15) 15,3%

(+0,1%p.) 0,52

(+0,06) 8,0%

(+0,7%p.) Die Anstalt 20.12.

22:13 1,76

(+0,14) 8,8%

(+0,6%p.) 0,29

(+0,05) 6,6%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.12.-25.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den größten Marktanteils-Zuwachs in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gab's mit jeweils Plus 2,2 Prozentpunkten zum Einen für die stets zeitversetzt starke ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte", die sich kurz vor Weihnachten somit noch auf 8,6 Prozent Marktanteil steigerte. Zum Anderen für den Film "Office Christmas Party" bei ProSieben. Der Film lief an Heiligabend um 18:15 Uhr - also zu einer Zeit mit insgesamt sehr geringer TV-Nutzung. ER fand nachträglich aber immerhin noch rund 70.000 weitere 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer, was den Marktanteil nachträglich noch auf solide 8,3 Prozent anwachsen ließ.

Sat.1 gelang unterdessen ja bekanntlich das Kunststück, am eigentlich so reichweitenschwachen Heiligabend den bis dahin in der Zielgruppe meistgesehenen Film des Jahres im Privatfernsehen zu zeigen. "Kevin - Allein zuhaus" konnte die Zielgruppen-Reichweite nachträglich sogar noch um 80.000 auf 1,24 Millionen steigern, der Marktanteil zog auf 29,0 Prozent an. Übertrumpft wird er damit nur noch von "Kevin - Allein in New York", der am 25. Dezember eine endgültig gewichtete Reichweite von 1,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte, nochmal 70.000 mehr als vorläufig ausgewiesen. Hier erhöhte sich der Marktanteil noch leicht auf 23,4 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Office Christmas Party 24.12.

18:15 0,38

(+0,07) 2,9%

(+0,5%p.) 0,24

(+0,07) 8,3%

(+2,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 22.12.

18:49 2,61

(+0,26) 11,6%

(+1,0%p.) 0,37

(+0,10) 8,6%

(+2,2%p.) Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 24.12.

18:50 0,22

(+0,06) 1,6%

(+0,4%p.) 0,10

(+0,05) 3,3%

(+1,5%p.) Lego Masters - Winterchampion 22.12.

20:14 1,10

(+0,12) 4,0%

(+0,4%p.) 0,47

(+0,09) 7,7%

(+1,1%p.) Die Anstalt 20.12.

22:13 1,76

(+0,14) 8,8%

(+0,6%p.) 0,29

(+0,05) 6,6%

(+1,0%p.) WEIHNACHTSMANN & CO.KG 24.12.

19:22 0,26

(+0,05) 2,0%

(+0,3%p.) 0,15

(+0,04) 5,2%

(+1,0%p.) WEIHNACHTSMANN & CO.KG 21.12.

18:52 0,38

(+0,05) 1,8%

(+0,2%p.) 0,18

(+0,05) 4,2%

(+1,0%p.) Köln 50667 23.12.

18:03 0,30

(+0,05) 1,6%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,04) 3,4%

(+1,0%p.) Wilsberg: Oh du tödliche ... 21.12.

23:14 0,81

(+0,04) 7,3%

(+0,2%p.) 0,10

(+0,03) 4,0%

(+1,0%p.) One Piece 20.12.

18:28 0,16

(+0,04) 0,8%

(+0,2%p.) 0,15

(+0,04) 3,9%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.12.-25.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV