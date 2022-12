am 31.12.2022 - 09:04 Uhr

In seinen besten Zeiten verzeichnete das Jahresrückblicks-Quiz mehr als sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - doch ausgerechnet zum Abschied von Moderator Frank Plasberg setzte es in diesem Jahr ein neues Quoten-Tief für die ARD-Show. Erfolgreich war "2022 - Das Quiz" aber trotzdem: 4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt am Freitagabend ein und trieben den Gesamt-Marktanteil auf 16,6 Prozent. Gegenüber 2021 kamen der Quizshow damit allerdings über 1,3 Millionen Rate-Fans abhanden.

Stattdessen entschieden sich zu Beginn des Abends zunächst viele für die Krimis im ZDF, allen voran für "Die Chefin". Die Serie fuhr um 20:15 Uhr mit 6,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie hervorragenden 23,0 Prozent Marktanteil den völlig ungefährdeten Tagessieg ein und beflügelte im Anschluss auch die "SOKO Leipzig". Hierfür blieben noch 5,19 Millionen Menschen dran, sodass der Marktanteil bei 20,0 Prozent lag.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die beiden Serien mit Werten von 7,2 und 6,0 Prozent dagegen ein ganzes Stück schwächer. Hier war "2022 - Das Quiz" letztlich nicht zu schlagen: 910.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten der ARD-Show mit 15,7 Prozent einen ähnlich hohen Marktanteil wie beim Gesamtpublikum. Gegenüber dem Vorjahr hielt sich der Verlust in dieser Altersgruppe zudem in Grenzen - nur einen halben Prozentpunkt büßten Plasberg und seine Mitstreiter im Vergleich zu 2021 ein. Dazu kommt, dass sämtliche Privatsender am Freitagabend nicht ansatzweise mit "2022 - Das Quiz" mithalten konnten.

Zu später Stunde überzeugte schließlich auch noch "Kurzschluss" mit Anke Engelke und Matthias Brandt: Sehr gute 11,9 Prozent betrug der Marktanteil des Kammerspiels bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sorgten 2,86 Millionen Personen ab 23:30 Uhr sogar für starke 18,0 Prozent. Und so machten die Öffentlich-Rechtlichen die Marktführerschaft letztlich unter sich aus: Während das ZDF beim Gesamtpublikum mit 15,0 Prozent in Führung lag, landete Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,4 Prozent klar vor der Konkurrenz. Vox, RTL und ProSieben folgten dahinter mit jeweils weniger als acht Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV