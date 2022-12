Nach seinem Sieg gegen Alan Soutar steht Gabriel Clemens im Viertelfinale der Darts-Weltmeisterschaft - das ist einem deutschen Spieler bis dato noch nie gelungen. Entsprechend groß war dann auch das Interesse an der Live-Übertragung bei Sport1: Durchschnittlich 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und bis zu 1,2 Millionen in der Spitze sahen am Freitag ab 13:41 Uhr die drei Spiele der Nachmittags-Session, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum starke 5,6 Prozent betrug.

Noch besser lief es in der Zielgruppe, wo 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil sogar auf 11,3 Prozent trieben und dem Spartensender damit über weite Strecken des Nachmittags hinweg die Marktführerschaft einbrachten. Zum Vergleich: RTL und Sat.1 kamen gegen 15 Uhr mit "Barbara Salesch - Das Strafgericht" und der "Klinik am Südring" auf kaum mehr als fünf Prozent und auch ProSieben blieb mit seinen Sitcom-Wiederholungen die meiste Zeit über einstellig.

Am Abend war das Interesse an der Darts-WM dagegen etwas niedriger als an den vorherigen Tagen, doch mit durchschnittlich 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es erneut gut. Die Erfolge schlugen sich freilich auch in den Tagesmarktanteilen nieder: Mit im Schnitt 4,2 Prozent landete Sport1 am Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen noch vor Kabel Eins und RTLzwei und auch insgesamt bewegte sich der Spartensender mit 2,3 Prozent weit über den Normalwerten.

Punkten konnte in der Sparte am Freitag auch Sixx, das vor allem dank zahlreicher "Fixer Upper"-Folgen einen sehr guten Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete. ZDFneo kam sogar auf 2,6 Prozent und überzeugte nicht nur tagsüber mit der "Schwarzwaldklinik", sondern am Abend auch mit "Crodocile Dundee": 950.000 Menschen sahen den ersten Teil, die Fortsetzung wollten sogar 1,10 Millionen sehen. Beim jungen Publikum verbuchten die beiden Filme Marktanteile von 2,8 und 3,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV