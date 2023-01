Mit dieser Tradition wollten auch 2022 viele nicht brechen: Zu Silvester gehört der Sketch "Dinner for One oder Der 90. Geburtstag" einfach dazu. Und weil es neben der Sendung im Ersten auch zahlreiche Ausstrahlungen in den Dritten gab, belegt "Dinner for One" auch gleich fünf Plätze im von der AGF ausgewiesenen Top25-Ranking in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer fand "Dinner for One" dabei bereits am Nachmittag im NDR Fernsehen. Hier schalteten insgesamt 1,89 Millionen Personen ein, was dem NDR herausragende Marktanteile von 11,4 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 22,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte. In der jüngeren Altersgruppe war diese "Dinner for One"-Ausstrahlung damit die drittmeistgesehene Sendung aller Sender des gesamten Tages, beim Gesamtpublikum reichte es für Platz 13.

Die Ausstrahlung am Vorabend im Ersten verfolgten im Schnitt 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, eine weitere Ausstrahlung im NDR ab 17:35 Uhr sahen sich 1,58 Millionen Menschen an. Auffällig auch hier jeweils: Die Marktanteile waren bei den 14- bis 49-Jährigen beide Male höher als beim Gesamtpublikum. Beim Ersten wurden insgesamt 9,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen aber 12,4 Prozent erzielt, beim NDR waren es 8,6 und 11,4 Prozent - was auch deshalb bemerkenswert ist, weil "Dinner for One" fast zur gleichen Zeit auch im WDR lief, wo 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurde. Hier sahen insgesamt 1,16 Millionen Personen zu. Auch eine weitere NDR-Ausstrahlung kurz vor Mitternacht war mit 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nochmal sehr erfolgreich und erreichte insgesamt im Schnitt 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Dazu kommen noch weitere Ausstrahlungen im MDR, RBB, HR, SWR, NDR und BR mit Reichweiten zwischen 500.000 und knapp einer Million. Zählt man die Reichweite aller Ausstrahlungen zusammen, dann käme man auf eine Gesamtreichweite von fast elfeinhalb Millionen - wobei hier nicht berücksichtigt ist, dass mancher "Dinner for One" vielleicht sogar mehr als einmal gesehen hat. Nicht enthalten in den Zahlen sind all diejenigen, die "Dinner for One" in der Mediathek abgerufen haben.

Neben "Dinner for One" punktete der NDR auch mit "Ein Herz und eine Seele", das am Vorabend 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschaltete. Das entsprach einem Marktanteil von 6,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das NDR Fernsehen schaffte es damit auf einen Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV