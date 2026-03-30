Am Freitag geht die 14. Staffel von "The Voice Kids" über die Bühne - und nachdem Melissa Khalaj die bisherigen Folgen alleine moderiert hat, bekommt sie diesmal prominente Unterstützung zur Seite gestellt. Wie Sat.1 mitteilte, soll Wincent Weiss als Co-Moderator bei der Musik-Castingshow fungieren.

Weiss wechselt damit gewissermaßen die Seite, schließlich war der Musiker in der Vergangenheit schon mehrfach als Coach bei "The Voice Kids" dabei und konnte die Show in den vergangenen beiden Jahren sogar zwei Mal in Folge mit seinen jeweiligen Talenten für sich entscheiden. Diesmal nahm Weiss hingegen nicht auf einem der berühmten Drehstühle teil - umso überraschender nun das Comeback als Co-Moderator.

Seit diesem Jahr moderiert Melissa Khalaj die Sendung eigentlich alleine, nachdem sich Thore Schölermann nach 13 Staffeln als Moderator von "The Voice Kids" verabschiedete. Zuletzt war bekannt geworden, dass er künftig auch bei "The Voice of Germany" nicht mehr mit dabei sein wird (DWDL.de berichtete). "Zeit ist eines der kostbarsten Güter, die man im Leben hat, und sie steht leider nicht unendlich zur Verfügung. Daher wollte und musste ich neue Prioritäten setzen", begründete Schölermann jüngst den Schritt.

"The Voice Kids" tat sich indes zuletzt aus Quotensicht zunehmend schwer. Gleich mehrfach musste die von ITV Studios Germany produzierte Sat.1-Show neue Tiefstwerte hinnehmen, vor gut einer Woche lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei nur noch fünf Prozent. Im Schnitt erzielte die Staffel, auf Basis vorläufig gewichteter Daten, im Schnitt rund sechseinhalb Prozent und blieb damit deutlich hinter den Werten der Vorjahres zurück.