Mit einem überschaubaren Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe ist RTL ins neue Jahr gestartet. Vor allem in der Primetime lief es für den Privatsender völlig enttäuschend: "Unvergessen 2023 - Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten" lockte zur besten Sendezeit im Schnitt gerade mal 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Mehr als ein Marktanteil von 5,8 Prozent war damit in der Zielgruppe nicht zu holen.

Mit dem Quoten-Sieg hatte RTL damit nichts zu tun - und reihte sich nicht nur hinter ARD, ZDF und Sat.1 ein, sondern auch hinter der NFL bei ProSieben und der Darts-WM bei Sport1. Zumindest am Vorabend sah es aber für eineinhalb Stunden gut aus: Dort erreichte "RTL aktuell" zunächst drei Millionen Menschen sowie 17,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Dumm gelaufen" von 2,50 Millionen gesehen wurde. Hier lag der Marktanteil bei überzeugenden 14,3 Prozent.

In der zweiten Reihe blickte indes Kabel Eins auf einen erfolgreichen Abend: Dort verzeichnete der Klassiker "Der Prinz aus Zamunda" zunächst 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie solide 4,8 Prozent Marktanteil, ehe für "Die Glücksritter" sogar 7,5 Prozent drin waren. Bei Vox erreichte der Spielfilm "Yesterday" nur 4,4 Prozent, während RTLzwei mit "Braveheart" nicht über 3,9 Prozent hinauskam.

Immerhin 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden daneben den Weg zu ZDFneo, wo "Ghostbusters" mit 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Die Fortsetzung der Film-Reihe steigerte sich danach noch leicht auf 2,8 Prozent. Punkten konnte der öffentlich-rechtliche Sender zudem bereits tagsüber, wo das "Traumschiff" mit mehreren Folgen bis zu 820.000 Personen vor den Fernseher lockte.

