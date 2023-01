Der Engländer Michael Smith, der am Montag den Deutschen Gabriel Clemens besiegte, hat sich am Dienstagabend zum neuen Darts-Weltmeister geworfen – und mit seinem "perfekten Spiel" auch dem deutschen Free-TV-Rechteinhaber Sport1 wahrlich perfekte Quoten beschert. Im Vergleich zum Jahr 2022 stieg die Zielgruppen-Quote nochmals um rund drei Prozent. Die Finalübertragung, die um kurz nach 21 Uhr begann, sicherte sich mit 16,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen die Marktführung. 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen die Partie, die bei Sport1 von Basti Schwele und Robert Marijanovic kommentiert wurde. 1,72 Millionen waren es insgesamt – parallel lief die Sendung auch beim Streamingdienst DAZN, hier gibt es keine öffentlichen Nutzungsdaten.

Tags zuvor hatte der letzte Auftritt von Gabriel Clemens bei dem Turnier für knapp zwei Millionen Sport1-Zuschauende im Schnitt gesorgt, der erreichte Marktanteil lag am Montag sogar bei 19,3 Prozent. Eine weitere Folge innerhalb der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" (RTL) reihte sich also hinter der Sport-Übertragung ein, 13,7 Prozent Marktanteil wurden bei den kommerziell relevanten Zusehenden ermittelt. Damit wird RTL aber zufrieden sein können. Auch "RTL Direkt", das das Quiz ab 22:15 Uhr für einige Minuten unterbrach, lief gut: 12,7 Prozent sicherte sich das Magazin. 3,46 und 3.23 Millionen Zusehende verbuchte der Kölner Sender am Abend.



Abgeschlagen dahinter lag Sat.1: Die US-Krimis "Navy CIS" (eine Folge) und "Navy CIS: L.A." (zwei Folgen) kamen nicht über 5,1 und doppelt 4,2 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den Jüngeren lagen die ermittelten Reichweiten bei zwischen knapp über 300.000 bis etwas mehr als 200.000 Fans. Insgesamt schauten 1,20, 1,04 und 0,85 Millionen zu.

Leicht stärker war am Abend ProSieben unterwegs, wo "Darüber…die Welt" zur besten Sendezeit auf 6,2 Prozent kam, somit aber ebenfalls den eigenen Senderschnitt nach unten zog. Die 20:15-Uhr-Sendung kam auf rund 730.000 Zuschauende. Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,2 Prozent landete ProSieben hinter RTL (11%). Sport1 war mit 5,5 Prozent indes fast so stark unterwegs wie Sat.1. Dort musste man mit 5,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe leben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV