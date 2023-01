Mit "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" stand bei RTL am Donnerstagabend schon wieder eine Doku über den Rapper auf dem Programm - und erneut lief sie recht gut, zumindest wenn man nur das jüngere Publikum betrachtet. So sahen sich im Schnitt 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige die Sendung an, was in dieser Altersgruppe einem Marktanteil von 11,6 Prozent entsprach. Der Marktanteil fiel damit zwar etwas geringer aus als im November für "Bushido Reset - Zurück ins Leben", die absolute Reichweite war aber in etwa gleich.

RTL lag damit in der herkömmlichen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen am Donnerstagabend auf Augenhöhe mit den Reihen im Ersten und im ZDF. Ganz knapp die Nase vorn hatte dabei "Nord bei Nordwest - Canasta", das im Ersten dank 0,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,9 Prozent erzielte, der "Bergdoktor" im ZDF erreichte wie RTL 0,64 Millionen Menschen aus dieser Altersgruppe - wegen der etwas kürzeren Laufzeit fiel der Marktanteil mit 11,3 Prozent hier minimal geringer aus.

Betrachtet man aber die Gesamt-Reichweite, sehen die Kräfteverhältnisse freilich ganz anders aus. "Nord bei Nordwest" steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche noch minimal über die 8-Millionen-Marke. 8,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt, der Marktanteil belief sich auf herausragende 28,6 Prozent. Dagegen hatte der "Bergdoktor" keine Chance und musste sich mit einer Gesamt-Reichweite von 5,72 Millionen klar geschlagen geben. Mit einem Marktanteil von 20,5 Prozent kann man beim ZDF aber sicher trotzdem gut leben.

Die Bushido-Doku bei RTL sprach hingegen erwartungsgemäß kaum ältere Menschen an, was sich in der dürftigen Gesamt-Reichweite von im Schnitt nur 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern widerspiegelt. Mehr als 4,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Und auch wenn man bedenkt, dass RTL ja jetzt eigentlich als Zielgruppe lieber 14-59 betrachten will, macht sich das Fehlen des älteren Publikums stark bemerkbar. In dieser Altersgruppe lag der Marktanteil mit 7,4 Prozent bereits deutlich unter dem RTL-Normalniveau. Zum Vergleich: "Der Bergdoktor" kam hier auf 14,3 Prozent, "Nord bei Nordwest" auf 21,8 Prozent Marktanteil. Wenn RTL es also ernst meint mit der konsequenten Ausrichtung des Programms auf 14-59, dann ist eine Bushido-Doku hier eher nicht mehr richtig aufgehoben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV