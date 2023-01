Die meistabgerufene Sendung in den Mediatheken der Sender war im Dezember nach AGF-Auswertung die erste Folge der norwegischen Krimiserie "Kommissar Wisting - Der Atem der Angst", die Das Erste am zweiten Weihnachtsfeiertag im linearen Fernsehen zeigte. Allerdings sähe das Ranking wohl etwas anders aus, wenn man nicht die Nettoreichweite ausweisen würde, sondern wie bei den TV-Quoten üblich eine durchschnittliche Sehbeteiligung. Zur Erläuterung: Für die Nettoreichweite ist es bereits ausreichend, wenn nur eine Sekunde der Sendung abgerufen wurde, es ist also unerheblich, wie viele dran blieben. Dass zur dritten Folge die Nettoreichweite bereits von 0,982 auf 0,345 Millionen zurückgegangen war und die zweite Folge gar nicht in der von der AGF veröffentlichten Top20 auftaucht, legt jedenfalls nahe, dass "Kommissar Wisting" schnell einen großen Teil seines Publikums verlor.

Häufig reingeschaut wurde unterdessen auch beim Halbstünder "Kurzschluss" mit Anke Engelke und Matthias Brandt. Die Nettoreichweite lag bei immerhin 0,675 Millionen Personen, was für Rang 4 im AGF-Ranking reichte. Nur die Filme "Das Weihnachtsschnitzel" und "Nord bei Nordwest" erreichten noch ein paar Menschen mehr - allesamt aus der ARD-Mediathek. Ohnehin war es die ARD, die 14 der Top 20-Plätze belegte und den Dezember aus Reichweitensicht damit dominierte.

Dabei verzeichneten auch wieder einige Dokus beachtliche Abrufzahlen. Der Grundsatz "Sex sells" spiegelt sich dabei in der hohen Nettoreichweite von "Pornoland Deutschland - Von Süchtigen und Profiteuren" wider, auch die Doku über Angela Merkel "Im Lauf der Zeit" brachte es mit rund 587.000 Abrufen auf starke Zahlen.

Mediatheken-Charts Dezember 2022 / Gesamtpublikum

Sender EA im TV Netto-Rw. (ab3)

Online in Mio. Kommissar Wisting - Der Atem der Angst (1) Das Erste 26.12. 0,982 Das Weihnachtsschnitzel Das Erste 7.12. 0,687 Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho! Das Erste 21.12. 0,687 Kurzschluss Das Erste 30.12. 0,675 Seeland - Ein Krimi vom Bodensee Das Erste 15.12. 0,667 Pornoland Deutschland Das Erste 12.12. 0,623 heute-show ZDF 9.12. 0,618 Tatort: Mord unter Misteln Das Erste 26.12. 0,600 Angela Merkel - Im Lauf der Zeit MDR 8.12. 0,587 Die verschwundene Familie (1) ZDF 13.12. 0,583 Das Wunder von Kapstadt Das Erste 17.12. 0,582 Therese geht fremd ZDF 3.12. 0,572 Wolfsland - 20 Stunden Das Erste 22.12. 0,565 Das Traumschiff ZDF 26.12. 0,525 Steirergeld Das Erste 8.12. 0,521 Wie ein Blitz vom Weihnachtshimmel BR 25.12. 0,517 heute-show - Jahresrückblick ZDF 16.12. 0,516 Wolfsland - Das dreckige Dutzend Das Erste 29.12. 0,506 David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück BR 2.12. 0,502 heute-show ZDF 2.12. 0,472

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA VIDEOSCOPE 1.4, 01.01.2022-31.12.2022, Marktstandard: Bewegtbild

Meistabgerufener Inhalt aus der ZDF-Mediathek war die "heute-show" vom 9. Dezember, insgesamt rangiert das ZDF aber im Dezember deutlich hinter der ARD-Konkurrenz. Blickt man nur auf die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen, dann schaffte es diese "heute-show"-Ausgabe hingegen sogar auf den ersten Platz, zudem sind zwei weitere Folgen des Formats - darunter der Jahresrückblick" - ebenfalls unter den Top 5 zu finden, die ansonsten von "Kommissar Wisting" und "Kurzschluss" komplettiert werden.

Das "ZDF Magazin Royale" kann in Sachen Mediatheks-Abrufe damit zwar nicht ganz mithalten, ist aber ebenfalls noch weit oben platziert. Interessant dabei: Das fiktionale Special "Die Innenministerkonferenz", das im linearen Fernsehen merklich schwächer lief als gewöhnliche Ausgaben des "ZDF Magazin Royale", erzielte in der ZDF-Mediathek Abrufzahlen.

Und die Privaten? Waren in der AGF-Ausweisung im Dezember allesamt allenfalls unter "Ferner liefen" einzusortieren. Die komplette Top30 von RTL Deutschland besteht aus den "GZSZ"-Folgen des Monats. Bei Seven.One war der höchsten Nettoreichweite war hier noch das Finale von "Promi Big Brother" - allerdings mit gerade mal rund 61.000 Abrufen.

Mediatheken-Charts Dezember 2022 / 14- bis 49-Jährige



Sender EA im TV Netto-Rw. (14-49)

Online in Mio. heute-show ZDF 9.12. 0,368 Kommissar Wisting - Der Atem der Angst (1) Das Erste 26.12. 0,366 heute-show - Jahresrückblick ZDF 16.12. 0,333 Kurzschluss Das Erste 30.12. 0,294 heute-show ZDF 2.12. 0,290 Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho! Das Erste 21.12. 0,280 Pornoland Deutschland Das Erste 12.12. 0,280 ZDF Magazin Royale präsentiert: Die Innenministerkonferenz ZDF 16.12. 0,274 Aktenzeichen XY... ungelöst ZDF 7.12. 0,274 Steirergeld Das Erste 8.12. 0,266 Angela Merkel - Im Lauf der Zeit MDR 8.12. 0,265 Wie ein Blitz vom Weihnachtshimmel BR 25.12. 0,262 Das Traumschiff ZDF 26.12. 0,258 Tatort: Mord unter Misteln Das Erste 26.12. 0,253 David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück BR 2.12. 0,253 Seeland - Ein Krimi vom Bodensee Das Erste 15.12. 0,249 ZDF Magazin Royale ZDF 9.12. 0,243 Die verschwundene Familie (1) ZDF 13.12. 0,222 Das Weihnachtsschnitzel Das Erste 7.12. 0,219 Sportstudio Live: FIFA WM 2022: Studio ZDF 10.12. 0,218

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA VIDEOSCOPE 1.4, 01.12.2022-31.12.2022, Marktstandard: Bewegtbild

Wichtige Hinweise zu den Daten: Bei den Zahlen handelt es sich um eine Netto-Reichweite, die nicht mit der "durchschnittlichen Sehbeteiligung", die man landläufig als TV-Quote kennt, vergleichbar ist. Kurz gesagt: In den Online-Zahlen wird jeder mitgezählt, der auch nur eine Sekunde lang den Stream laufen ließ, was natürlich deutlich höhere Zahlen ergibt als wenn man die durchschnittliche Reichweite über die gesamte Laufzeit betrachtet. Also nochmal: Die Zahlen sind nicht mit den TV-Quoten, die man aus der sonstigen Berichterstattung kennt, vergleichbar. Berücksichtigt werden im Ranking überdies nur Sendungen, die auch im linearen TV liefen.



Die Nutzung von Streaming-Diensten am Smart-TV

In ihrem "Smart Meter"-Projekt misst die AGF schon seit längerem auch die Nutzung von Streaming-Diensten am Smart-TV - umfasst ist hier also nicht, wenn man die Streamingdienste am Tablet oder Computer nutzt, sondern tatsächlich nur am großen Fernseher. Im Dezember gab es dabei einen großen Gewinner: Netflix. Die durchschnittliche Sehdauer bei Über-14-Jährigen erhöhte sich dort von acht auf zehn Minuten und lag somit zweieinhalb Mal so hoch wie bei Prime Video und YouTube, die jeweils auf vier Minuten kommen.

Bei Netflix zeigt sich somit eine ähnliche Saisonalität wie beim klassischen Fernsehen: Seit der Jahresmitte geht es nach einem deultichen Abwärtstrend im Verlauf des ersten Halbjahres Schritt für Schritt wieder bergauf. Amazon liegt mit Prime Video hingegen schon seit Monaten konstant bei etwa vier Minuten. Betrachtet man nur die Altersgruppe 14-49, dann liegt Netflix bei 14 Minuten Sehdauer pro Tag und hat damit die ZDF-Familie überholt, die auf 13 Minuten kommt. Amazon liegt hier bei 5 Minuten. RTL Deutschland kommt auf 28, ProSiebenSat.1 auf 25 Minuten.

5,381 Millionen Personen ab 14 Jahren nutzten im Dezember an einem durchschnittlichen Tag Netflix am großen Fernseher, 3,348 Millionen Amazon, 0,946 Millionen Disney+ - der Wert zeigt also recht gut die Kräfteverhältnisse auf dem Streaming-Markt was die tatsächliche Nutzung betrifft. YouTube wird von im Schnitt 2,874 Millionen Personen am Tag am großen Fernseher genutzt. Dabei nutzen nicht nur mehr Menschen Netflix als Prime Video, sie nutzen es auch länger: Die durchschnittliche Verweildauer lag bei Netflix bei 120 Minuten, bei Prime Video nur bei 77 Minuten. Disney+ liegt mit 101 Minuten dazwischen.

Und was wurde bei Netflix am stärksten nachgefragt?

Echte Messdaten zur Nutzung der einzelnen Inhalte der Streamingdienste gibt's nur selten, Netflix veröffentlicht inzwischen immerhin wöchentlich eine Top 10 - allerdings wiederum in ganz eigener Metrik der gestreamten Minuten und inklusive dieser Angabe nur auf weltweiter Basis. Aus den vorliegenden Daten haben wir eine Hitliste für die neuesten vier Wochen errechnet (Zeitraum: 19.12. bis 15.1.). Die Datenquelle ist hier Netflix und nicht extern überprüfbar.

Auch wenn die Erstveröffentlichung von "Wednesday" am 23. November war und damit die ersten knapp vier Wochen der Nutzung gar nicht in unseren 4-Wochen-Betrachtungszeitraum fallen führt "Wednesday" das Ranking trotzdem an - was nur demonstriert, welch überragender Erfolg die Serie für Netflix war. Seit dem Start liefen nun insgesamt schon über 1,5 Milliarden Streaming-Minuten auf. Im Netflix-eigenen Ranking der nach Streaming-Minuten erfolgreichsten Serien, bei der der Streamingdienst immer die ersten 28 Tage nach Veröffentlichung anlegt, musste sich "Wednesday" nur "Squid Game" und der vierten Staffel von "Stranger Things" geschlagen geben.

In den vergangenen beiden Wochen dominierte nun aber schon die zweite Staffel von "Ginny & Georgia" das Feld - und auch die erste Staffel der Serie schaffte es dank Spät-Einsteigern nochmal auf einen Top 10-Platz. Mit der zweiten Staffel von "Alice in Borderland" schaffte es obendrein auch eine japanische Serie unter die Top 10, weil sie auch weltweit reüssierte.

Meistgestreamte serielle Inhalte bei Netflix

Gestreamte Minuten Wednesday (Staffel 1) 361.660.000 Ginny & Georgia (Staffel 2) 343.190.000 Emily in Paris (Staffel 3) 285.760.000 Alice in Borderland (Staffel 2) 200.550.000 The Recruit (Staffel 1) 175.960.000

Quelle: Netflix; Auswertung: DWDL für Zeitraum 19.12. bis 15.1.

Im Film-Bereich wurde in den letzten Wochen alles von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" dominiert. Der zweite Film aus der Reihe mit Daniel Craig als Benoit Blanc funkionierte vor allem über die Weihnachtstage hervorragend und erreichte in den ersten vier Wochen nach dem Start über 270 Millionen gestreamte Minuten. Im Netflix-Alltime-Ranking belegt der Film damit aktuell den vierten Platz.

Meistgestreamte Filme bei Netflix

Gestreamte Minuten Glass Onion: A Knives Out Mystery 273.190.000 The Pale Blue Eye 82.820.000 Roald Dahl's Matilda The Musical 58.560.000 Guillermo del Toro's Pinocchio 30.590.000 White Noise 29.090.000

Quelle: Netflix; Auswertung: DWDL für Zeitraum 19.12. bis 15.1.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV