Linear hat das RTL-Dschungelcamp nie weniger Menschen erreicht als an diesem Donnerstag: Durchschnittlich genau 3,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte der Privatsender ab 22:15 Uhr für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Das reichte zwar trotzdem für einen sehr guten Gesamt-Marktanteil von 18,7 Prozent, bedeutete aber ein Minus von über 400.000 Fans im Vergleich zum Abend zuvor. In der klassischen Zielgruppe übersprang die Realityshow die Marke von 30 Prozent trotzdem erneut: 1,10 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen hier 30,3 Prozent Marktanteil, für "RTL Direkt" waren in der Dschungel-Halbzeit noch starke 27,9 Prozent drin.

Dass "IBES" am Donnerstag einige Federn lassen musste, könnte auch mit dem Vorprogramm zusammenhängen, das - anders als an den Tagen zuvor - nicht für Rückenwind sorgte. Nur 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr zunächst für die Dokusoap "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie". Das waren ähnlich wenige wie zuletzt. In der Zielgruppe fiel der Marktanteil mit 10,9 Prozent zwar recht gut aus, lag aber noch leicht unter dem Wert der Vorwoche.

Nach Mitternacht überzeugte bei RTL unterdessen einmal mehr "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Im Anschluss an die neue Dschungelcamp-Folge hielt der Nachklapp noch 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und verzeichnete sehr gute 22,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch das "Nachtjournal", das derzeit erst um 1 Uhr auf Sendung gehen darf, erwies sich mit 15,2 Prozent noch als schöner Erfolg zu nächtlicher Stunde.

Punkten kann der Dschungel allerdings nicht nur am späten Abend, sondern auch am frühen Morgen: Famose 28,7 Prozent betrug der Marktanteil der Wiederholung um 4:19 Uhr. Umso erstaunlicher, dass "Punkt 6" diesem Schwung danach überhaupt nicht für sich zu nutzen wusste und auf 8,2 Prozent zurückfiel. Auch "Punkt 7" und "Punkt 8" blieben danach in der Zielgruppe einstellig. Am "Sat.1-Frühstücksfernsehen" kamen die Kölner damit nicht vorbei: Das Konkurrenz-Format überzeugte am Donnerstag mit einem Marktanteil von 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV