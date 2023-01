Seit einer Woche sorgt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nun schon für Spitzen-Quoten bei RTL. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von mehr als 32 Prozent bewegt sich die 16. Staffel bislang in der Zielgruppe sogar deutlich über den Werten des Vorjahres. Die Marke von vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer konnte der Sender seit dem Staffel-Auftakt allerdings auf linearem Wege nicht noch einmal knacken - und auch am Freitagabend gelang das, trotz der früheren Sendezeit, nicht.

Ab 21:30 Uhr zählte das Dschungelcamp durchschnittlich 3,67 Millionen Fans, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 16,9 Prozent lag. In der Zielgruppe wiederum sorgten 1,37 Millionen 14- bis 49-Jährige für 26,3 Prozent Marktanteil - das waren über elf Prozentpunkte weniger als noch am Freitag vor einer Woche und bedeutete zugleich den bislang niedrigsten Wert der laufenden Staffel. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass RTL während der ersten Stunde noch die Bundesliga-Konkurrenz in Sat.1 zu spüren bekam (DWDL.de berichtete).

Marktanteils-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Dafür zeigte der Quoten-Trend im weiteren Verlauf des Abends klar nach oben: Gegen Mitternacht konnte sich "Die Stunde danach" nämlich sogar noch auf stolze 28,5 Prozent steigern. Auch das "RTL-Nachtjournal" war zu später Stunde mit einem Marktanteil von 22,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch eine Bank für den Kölner Sender. Insgesamt blieben für das Nachrichtenmagazin durchschnittlich noch 830.000 Menschen wach, nachdem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" zuvor von 1,88 Millionen Dschungel-Fans gesehen wurde.

In der Zielgruppe war RTL dadurch letztlich nicht zu schlagen und dominierte den TV-Markt am Freitag mit einem Marktanteil von 15,4 Prozent. Einen Anteil an diesem Erfolg hatte auch "RTL aktuell", das am Vorabend mit 18,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso überzeugte wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 16,5 Prozent. Schwächer als zuletzt schnitt dagegen "Murmel Mania" um 20:15 Uhr ab: Gegen die Bundesliga fiel der Marktanteil in der Zielgruppe mit 11,9 Prozent um fünf Prozentpunkte niedriger aus als vor einer Woche. Insgesamt schalteten 2,23 Millionen Menschen ein.

Ein schöner Achtungserfolg gelang unterdessen RTLzwei, das um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "The Rock - Fels der Entscheidung" auf Augenhöhe mit ProSieben lag. Durchschnittlich 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 6,2 Prozent wurden erreicht, während "Ghost in the Shell" bei ProSieben auf 880.000 Personen und 6,5 Prozent kam. Vox erzielte mit der Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt" diesmal nur 5,4 Prozent und "Navy CIS" startete bei Kabel Eins gar mit lediglich 2,6 Prozent in den Abend. Nach 23 Uhr steigerte sich die Serie aber noch auf mehr als fünf Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV