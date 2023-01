ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und Sixx haben am Freitag ihre Werbeflächen genutzt, um für Joyn zu werben - und das taten sie zumindest mit Blick auf die erzielte Reichweite durchaus erfolgreich. Mit nur 64 Ausstrahlungen verzeichneten die vier Sender zusammen eine Reichweite mit 63,38 XRP, wie AdScanner ermittelt hat. Im Werbe-Ranking belegte Joyn damit einen guten siebten Platz.

An der Spitze gab es dagegen keine Veränderung: Ikea war mit einem XRP von 102,90 wie schon am Tag zuvor die klare Nummer eins. Allerdings schaltete das schwedische Möbelhaus auch wieder eine große Zahl an Spots: 294 Mal flimmerte die Ikea-Werbung am Freitag über die Sender, nur Peek und Cloppenburg warb noch etwas häufiger. Weil das Modeunternehmen jedoch vorwiegend die Umfelder kleinerer Sender belegte, lag der XRP nur bei knapp über 40 - was letztlich nicht für den Einzug in die Top 10 der AdScanner-Auswertung reichte.

© AdScanner

Einen großen Werbedruck übte am Freitag unterdessen die Schwarz-Gruppe mit ihren Supermarkt-Ketten Lidl und Kaufland aus: Die beiden Unternehmen landeten auf dem zweiten und dritten Platz mit jeweils etwa 84 XRP. Mit Edeka war zudem noch ein weiterer Supermarkt im Reichweiten-Ranking vertreten: Die 59 Ausstrahlungen führten hier zu immerhin 51,58 Punkten.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.