3,6 Prozent Tagesmarktanteil sicherte sich Sat.1 am Samstag im Gesamtmarkt und landete somit nur ein Zehntel vor Kabel Eins. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 5,6 Prozent, die auf den Privatsender entfielen. Keine allzu guten Werte also für den Sender, der ohne die ab 20:15 Uhr gemessenen 7,1 Prozent wohl noch etwas schlechter abgeschnitten hätte. "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" holte also angesichts der starken Sport- und Showkonkurrenz in der Tat gute Werte und 1,07 Millionen Zusehende. Tagsüber lief es weniger berauschend. Ab zehn Uhr setzte der Sender auf zehn Folgen des Serienklassikers "Unsere kleine Farm" – maximal 6,2 Prozent Marktanteil (16 Uhr-Folge) wurden damit erzielt. Teilweise wurden aber auch nur etwas mehr als zwei Prozent ermittelt.

Stark unterwegs war einmal mehr der SWR am Samstag, der in der Endabrechnung auf drei Prozent Tagesmarktanteil kam, auch weil der Primetime-"Schlager Spaß mit Andy Borg" sechs Prozent erreichte. Etwas mehr als 1,6 Millionen Personen sahen die Produktion. An solche Reichweiten kamen viele Privatsender nicht heran. Kabel Eins etwa hatte erneut die vom Samstag bekannten Performance-Probleme nach 20:15 Uhr. Ein "9-1-1 Notruf L.A."-Doppelpack kam nicht über 2,8 und 2,4 Prozent hinaus. Der RTLzwei-Film "Wie ein einziger Tag" kam angesichts von 2,3 Prozent nicht in die Gänge und auch bei Vox blieben die Ergebnisse blass: "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks" landete bei 5,1 Prozent.



Auf je 1,6 Prozent Tagesmarktanteil kamen indes die auf männliches Publikum schielenden Sender DMAX und ProSieben Maxx. Bei DMAX sicherten sich die "Redwood Kings" nach 17:15 Uhr schöne 3,2 Prozent, zur Primetime landeten "Steel Buddies" und "Die Modellbauer" indes nur bei rund einem Prozent in der klassisch umworbenen Gruppe.

ProSieben Maxx gestaltete seine Daytime nicht abwechslungsreich. Ab kurz nach elf Uhr zeigte der Sender 26(!) Folgen von "Storage Wars". 3,7 Prozent ab kurz nach 18 Uhr waren diesbezüglich das Maximum. Lustiger Zufall: Sowohl die erste als auch die letzte Folge sicherten sich 0,4 Prozent – jeweils die schwächsten Zielgruppen-Werte. Ab 22 Uhr schloss sich "SmackDown" mit guten zwei Prozent bei den Umworbenen an.

