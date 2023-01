Mit "Galileo X-Plorer" ist am Sonntag ein neuer Ableger des erfolgreichen ProSieben-Wissensmagazins "Galileo" an den Start gegangen. Die Quoten sind jedoch noch ziemlich ausbaufähig: Lediglich 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab kurz nach 19 Uhr ein, darunter 360.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe verzeichnete "Galileo X-Plorer" damit sehr mäßige 6,8 Prozent Marktanteil, nachdem schon "Galileo Stories" mit 5,3 Prozent nur wenig reißen konnte. Gefragter war "Terra X", das im ZDF ab 19:30 Uhr mit 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte und insgesamt mit 4,60 Millionen Personen ohnehin klar vorne lag.

Auch "taff weekend" und "Newstime" waren in der vierstündigen Magazin-Strecke mit Werten von 5,7 und 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen am Sonntag bei ProSieben nicht erfolgreich. Ohnehin blieben die ProSieben-Marktanteile über weite Strecken des Tages hinweg einstellig. So startete auch die NFL ziemlich schwach in den Abend: Auf lediglich 4,4 Prozent Marktanteil brachte es das Magazin "#ranNFLsüchtig", das ausnahmsweise um 20:15 Uhr zu sehen war. Mehr als 540.000 Fans konnte die Sendung nicht vor den Fernseher locken.

Mit Beginn des Spiels zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills zogen die Quoten jedoch langsam an - bis zu 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gemessen, ab dem dritten Quarter waren gute 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Ein weiteres NFL-Spiel konnte den Marktanteil von ProSieben im Laufe des Abends dann noch auf bis zu 12,4 Prozent steigern. Da war es allerdings schon nach 1 Uhr.

Durchgängig schwach verlief der Abend indes für Vox, wo "Hot oder Schrott" nicht über 4,1 Prozent Marktanteil hinauskam, ehe "Prominent!" mit 3,8 Prozent versagte. Immerhin sorgte "Genial gedacht?!" ab 19:11 Uhr mit 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,7 Prozent Marktanteil für neue Bestwerte. Ein Staffel-Tief gab es hingegen für "Willkommen bei den Reimanns": Nur 4,1 Prozent Marktanteil erzielte die Kabel-Eins-Dokusoap um 20:15 Uhr. Schlusslicht unter den großen Sendern war jedoch RTLzwei, das mit dem Film "3 Days to Kill" lediglich 3,0 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV