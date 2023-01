Nach der Zusammenführung von Gruner + Jahr und RTL denkt man bei RTL inzwischen bekanntlich darüber nach, welche Magazine man eigentlich langfristig im Portfolio behalten will und welche zum Verkauf stehen. Ein nüchterner Blick auf die Auflagenentwicklung zeigt, dass der Wert des Magazinportfolios wohl in diesen Tagen nicht unbedingt steigt. Das 4. Quartal hielt für die meisten Titel jedenfalls tiefrote Zahlen bereit, meist stärker als beim ohnehin schwachen Gesamt-Markt.

Die "Brigitte" etwa muss einen Auflagenrückgang um 16,9 Prozent auf 237.153 verkaufte Exemplare verkraften, die harte Auflage sank um 14,5 Prozent. Bei "Geo" sank die Auflage um rund 17 Prozent auf 145.796. Bei "Gala" liegt das Minus der verkauften Auflage bei 7,6 Prozent auf 146.819 - betrachtet man nur die harten Auflagen-Kategorien, dann ging's aber auch hier um 16,5 Prozent nach unten. Auch für "Barbara" sieht es nicht besser aus, das Auflagenminus belief sich auch hier bei 17 Prozent. "Eltern" kam im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar mehr als ein Viertel der verkauften Auflage abhanden, "Schöner Wohnen" verliert 19,3 Prozent seiner harten Auflage, 11,1 Prozent insgesamt. Besser hielten sich da zuletzt "Capital" (harte Auflage -3,6 Prozent) oder der "Stern" (harte Auflage -7,2 Prozent)

Doch nicht nur für RTL sind die Zahlen wenig erfreulich: Nach einem nur kleineren Minus im 3. Quartal beschleunigte sich der Abwärtstrend der "Bild" zum Jahresabschluss 2022 wieder. Die verkaufte Auflage sank nach IVW-Zahlen um 7 Prozent - und das ist nur die halbe Wahrheit. Denn nimmt man nur die Kategorien Einzelverkauf und Abos, dann lag das Minus sogar bei heftigen 14,1 Prozent. Insgesamt liegt die verkaufte Auflage inklusive E-Paper inzwischen nur noch knapp über der Millionen-Marke, die harte Auflage mit 833.735 ohnehin längst weit darunter. Geht es in dem Tempo weiter, dürfte "Bild" die Millionen-Marke in absehbarer Zeit dann endgültig reißen.

Und nicht nur "Bild" verliert deutlich an Auflage, auch bei "SZ" und "FAZ" geht's bergab. Die harte Auflage liegt dort um 7,1 bzw. 8,0 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Für die "Welt" wird zwar ein Auflagenplus von offiziell 9,2 Prozent gemeldet - das liegt aber an den stark rabattierten E-Papern, die in großer Zahl in die sonstigen Verkäufe fielen. Auch das Handelsbatt profitiert von der steigenden E-Paper-Anzahl. Von 134.787 verkauften Exemplaren sind 101.894 E-Paper - die Zahl gedruckter "Handelsblatt-Ausgaben, die verkauft wurden, lag also bei weniger als 33.000.

Kauftitel mit der höchsten verkauften Auflage

Verkaufte

4/2022 Verkaufte

4/2021 +/-

absolut +/-

in Prozent TV 14 1.548.063 1.659.928 -111.865 -6,7 % Bild 1.020.531 1.097.870 -77.339 -7,0 % TV Digital 924.284 989.724 -65.440 -6,6 % Nur TV Plus 817.092 866.695 -49.603 -5,7 % Landlust 801.748 853.476 -51.728 -6,1 % Hörzu 764.811 817.877 -53.066 -6,5 % TV Direkt 757.543 818.398 -60.855 -7,4 % Der Spiegel 709.732 699.678 +10.054 +1,4 % Die Zeit 623.133 600.683 +22.450 +3,7 % TV Movie 602.976 706.804 -103.828 -14,7 % Bild Am Sonntag Gesamt 602.323 641.977 -39.654 -6,2 % TV Pur 575.338 595.180 -19.842 -3,3 % TV Spielfilm 546.300 566.439 -20.139 -3,6 % Auf Einen Blick 524.865 567.751 -42.886 -7,6 % Freizeit Revue 444.313 481.637 -37.324 -7,7 %

Unter den Top 15 Kauftiteln mit der höchsten verkauften Auflage gab es auch im 4. Quartal wieder nur zwei Gewinner - und es waren mit dem "Spiegel" und der "Zeit" einmal mehr jene, die das dank der in ihre Digital-Abos inkludierten E-Paper-Ausgaben geschafft haben. Allerdings gelang es "Spiegel" und "Zeit" erstmals seit längerem nicht mehr, auch in der harten Auflage zu wachsen, bei beiden gab es hier jeweils einen ganz minimalen Rückgang, was die Zahlen in den Kategorien Abo und Einzelverkauf anbelangt.

Apropos "Zeit": Hier lag die "harte Auflage" nun erstmals höher als bei der "Bild am Sonntag" (527.904 zu 526.017). Bei der "Zeit" spielen aber in die Gesamtauflage 284.553 E-Paper mit rein, bei "Bild am Sonntag" nur 123.767. Während die "Bild am Sonntag" knapp zwölf Prozent ihrer harten Auflage verliert, liegen "WamS" und "FAS" knapp zehn Prozent im Minus. Neu dabei ist die "Wochentaz" mit einer verkauften Auflage von 75.499 verkauften Exemplaren, darunter 55.158 im Abo und Einzelverkauf. Zum Vergleich: Die normale "taz" liegt bei 45.374 verkauften Exemplaren, wovon 35.071 die harte Auflage darstellen.

Meistverkaufter Einzeltitel bleibt weiterhin "TV 14", auch hier bröckelt die Auflage aber weiter um 6,7 Prozent. Annähernd die gesamte Auflage ist bei dem Titel übrigens "harte Auflage". Generell verloren Programmzeitschriften auch im 4. Quartal wieder merklich an Auflage, besonders stark erwischt hat es aber "TV Movie". Hier sackte die Auflage um fast 15 Prozent ab, zumindest in den harten Auflagenkategorien gab's obendrein auch für "TV Digital" ein prozentual zweistelliges Minus. Bei "TV Spielfilm" ist man mit einem Minus von 3,1 Prozent in den harten Auflagenkategorien da schon vergleichsweise gut bedient. Aufwärts ging's nur für die Billigheimer wie "TV 4Wochen", "TV 4x7" oder "TV für mich".

Die größten Gewinner

Verkaufte

4/2022 Verkaufte

4/2021 +/-

absolut +/-

in Prozent Macht Spaß, Das 61.377 35.288 +26.089 +73,9 % Die Zeit 623.133 600.683 +22.450 +3,7 % Woche Exklusiv 66.896 44.836 +22.060 +49,2 % Lissy Pony Magazin 59.961 39.546 +20.415 +51,6 % Freizeit Extra 57.503 37.753 +19.750 +52,3 % TV 4wochen 142.318 125.114 +17.204 +13,8 % Schöne Freizeit 67.651 51.186 +16.465 +32,2 % Revue Der Woche 121.275 106.275 +15.000 +14,1 % Psychologie Heute 59.421 47.853 +11.568 +24,2 % Schöner Monat 38.353 26.855 +11.498 +42,8 % Landzauber 22.064 11.116 +10.948 +98,5 % Handelsblatt 134.787 124.157 +10.630 +8,6 % Der Spiegel 709.732 699.678 +10.054 +1,4 % Häuser 34.550 26.775 +7.775 +29,0 %

Herbe Verluste gab's unterdessen für viele Frauenzeitschriften. "Bild der Frau" und "Die neue Post" verlieren um die 14 Prozent an Auflage, "Freizeitwoche" oder "Das neue Blatt" rund elf Prozent. Die "Bravo"-Auflage sackt um 17 Prozent ab, "Mädchen" oder "Popcorn" ergeht es kaum besser. Und für "Bravo-Girl" wird mit 14.787 verkauften Exemplaren nur noch eine halb so hohe Auflage angegeben wie ein Jahr zuvor. Übel verlief das letzte Quartal auch für den "Kicker", der über 19 Prozent seiner Auflage verliert, in den harten Auflagen-Kategorien noch etwas mehr als zehn Prozent. Hier dürfte wohl die WM-bedingt frühe Bundesliga-Pause und das gleichzeitig miese Abschneiden bei der WM nicht geholfen haben. "11 Freunde" hingegen konnte seine Auflage sogar leicht steigern.

Die größten Verlierer

Verkaufte

4/2022 Verkaufte

4/2021 +/-

absolut +/-

in Prozent TV 14 1.548.063 1.659.928 -111.865 -6,7 % TV Movie 602.976 706.804 -103.828 -14,7 % Bild 1.020.531 1.097.870 -77.339 -7,0 % TV Digital 924.284 989.724 -65.440 -6,6 % Bild Der Frau 417.389 481.255 -63.866 -13,3 % TV Direkt 757.543 818.398 -60.855 -7,4 % Neue Post 334.481 389.798 -55.317 -14,2 % Hörzu 764.811 817.877 -53.066 -6,5 % Landlust 801.748 853.476 -51.728 -6,1 % Nur TV Plus 817.092 866.695 -49.603 -5,7 % Brigitte 237.153 285.315 -48.162 -16,9 % Junge Familie 59.711 106.313 -46.602 -43,8 % Adel Privat 64.952 108.863 -43.911 -40,3 % Lust Auf Genuss 74.034 117.701 -43.667 -37,1 % Meine Familie & Ich 222.954 266.524 -43.570 -16,3 %

Im Folgenden: Die Auflagen von hunderten Einzeltiteln - und was davon übrig bleibt, wenn man nur die harten Auflagenkategorien betrachtet.