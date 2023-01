am 24.01.2023 - 11:22 Uhr

Seit etwas mehr als einer Woche wirbt Carglass wieder verstärkt im deutschen Fernsehen. Ausgestrahlt wurden seit Mitte des Monats bereits mehr als 1.300 Spots - und auch am Montag erfolgten über die verschiedenen Sender hinweg wieder 145 Ausstrahlungen.

Mit Blick auf die Reichweite war Carglass überaus erfolgreich: Im AdScanner-Ranking belegte das Unternehmen mit einer Reichweite von 79,93 XRP den zweiten Platz hinter Ikea, das mit 107,04 ganz deutlich in Führung lag. Gezeigt wurden die Carglass-Spots übrigens über den gesamten Tag hinweg verteilt: Auf die Zeit zwischen 13 und 23 Uhr entfiel der größte Teil. Die meisten Spots strahlten dabei RTLzwei, DMAX und Welt aus, weit dahinter folgten Sat.1, ProSieben und Kabel Eins. RTL und Vox wurden bei der Kampagne indes nicht bedacht.

© AdScanner

Blickt man auf die bisherige Kampagne zurück, so erzielte Carglass die größte TV-Reichweite im Programmumfeld von RTLzwei - fast 40 Prozent der XRP-Punkte wurden laut AdScanner hier verzeichnet.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.