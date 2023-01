Auch das zweite Spiel des FC Bayern München nach der langen Winterpause ist im Free-TV zu sehen gewesen. Über eine Sublizenz von Sky hatte Sat.1 die Möglichkeit, vom 1:1 des Rekordmeisters gegen Köln zu berichten. Dreieinhalb Millionen Menschen sahen die erste Halbzeit ab kurz vor halb neun, sogar 4,19 Millionen den zweiten Durchgang, in dem lange eine kleine Sensation in Form eines Kölner Sieges in der Luft schwebte. Am Ende gab's ein Remis. Für Sat.1 war die "ran"-Übertragung jedenfalls ein klarer Erfolg. 15 Prozent der klassisch Umworbenen sahen die rund 45 Minuten vor dem Seitenwechsel, 17,6 Prozent den zweiten Durchgang. Auch Sky übertrug Spiele der Bundesliga, beim Pay-TV-Sender etwa kam das Einzelspiel der Bayern auf rund 160.000 Zusehende. Insgesamt sicherte sich die Bundesliga (Einzelspiele plus Konferenz) etwas mehr als eine Million Fans, in der Zielgruppe landete Sky bei rund acht Prozent.

In Sat.1 lief zeitgleich "Britt" halbwegs ordentlich. Die Talkshow kam auf 6,1 Prozent. Zwei "Klinik am Südring"-Ausgaben hatten zwischen 14 und 16 Uhr 7,7 sowie 9,2 Prozent Marktanteil bei den umworbenen Personen erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV