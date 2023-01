Nach vier von eigentlich geplanten sechs Episoden der neuen Vox-Sendung "Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" ist zunächst einmal Schluss. Weil die Sendung in den ersten Wochen nicht überzeugte, baute der Sender sein Programm um – "Die Hitwisser" übernehmen nun. Mit dem Wissen von heute wäre dieser Schritt vielleicht aber gar nicht nötig gewesen. Speziell in dieser und der vergangenen Woche haben sich die Vox-Retter nämlich auch quotentechnisch ganz schön gemausert.

Die vierte Episode sahen am Dienstag zur besten Sendezeit im Schnitt 0,88 Millionen Menschen – so viele wie nie zuvor im linearen Programm. Nachdem in der Vorwoche in der Zielgruppe knapp sieben Prozent Marktanteil gemessen wurden, setzte die Sendung nun nochmal einen drauf und landete bei 7,5 Prozent und somit auch klar oberhalb des Senderschnitts.



Das nachfolgende und gegen den RTL-Dschungel antretende "Hot oder Schrott" tat sich dann schwerer. Ab 22:12 Uhr waren nur noch viereinhalb Prozent Marktanteil zu holen. Schwer tat sich am Dienstag auch RTLzwei am Vorabend. Die linearen Zielgruppen-Reichweiten der Soap "Köln 50667" sind mittlerweile äußert niedrig. Zwar kann immer wieder auf die Popularität bei YouTube und RTL+ verwiesen werden, was aber ist die Lösung für eine Sendung, die auf ihrem linearen Sendeplatz um 18 Uhr noch 60.000 Werberelevante und somit weit unterdurchschnittliche 1,5 Prozent Marktanteil erreicht wie nun am Dienstag?

"Berlin – Tag & Nacht" besserte sich im Anschluss immerhin auf weiter schwache 2,4 Prozent – die Reichweite in der Zielgruppe wurde verdoppelt. Zwei Primetime-Folgen von "Hartz und herzlich" schlossen sich mit fünf und 3,8 Prozent bei den Jüngeren an. Eher schwach war auch ProSieben am Dienstagabend unterwegs. "Darüber…die Welt!" kam nicht über 5,8 Prozent bei den Umworbenen hinaus, später blieb "Balls" mit 2,2 Prozent komplett chancenlos.

