Inzwischen liegen für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" die endgültig gewichteten Quoten inklusive zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg - also abseits von RTL+ vor - und unterstreichen einmal mehr, dass die Quote am Morgen danach nur kleiner werdenden Ausschnitt der tatsächlichen Nutzung abbildet. Die Reichweite der ersten zehn Folgen des Dschungelcamps zog nachträglich noch im Schnitt um 0,44 Millionen Personen an, liegt also bis einschließlich vergangenem Sonntag bei 4,05 Millionen.

Auch die Marktanteile erhöhten sich so nachträglich noch deutlich um bis zu 4,0 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen auf im Schnitt der ersten zehn Folgen nun 34,6 Prozent. Obendrauf kommen dann bei all dem noch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Dschungelcamp bei RTL+ verfolgen. Nach RTL-Angaben kamen die ersten sieben Folgen dort auf mehr als eine Million Sendungsabrufe pro Folge - wobei die Abrufe nicht mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung über die gesamte Länge der Sendung gleichzusetzen sind.

Die einzigen beiden Sendungen, die in Sachen Reichweiten-Nachschlag einen Platz inmitten der IbeS-Phalanx ergatterten, waren das "heute-show Spezial", das sich nachträglich auch noch um eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer auf 3,33 Millionen steigerte, sowie der ARD-Krimi "Nord bei Nordwest - Natalja", der um 400.000 auf knapp über 7 Millionen zulegen konnte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 19.01.

22:14 3,52

(+0,52) 20,8%

(+2,1%p.) 1,38

(+0,28) 34,2%

(+3,9%p.) heute-show spezial 20.01.

22:30 3,33

(+0,50) 14,7%

(+1,5%p.) 0,99

(+0,31) 16,6%

(+3,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 22.01.

22:14 4,20

(+0,48) 22,8%

(+1,4%p.) 1,63

(+0,28) 33,5%

(+3,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 17.01.

22:14 3,76

(+0,45) 21,9%

(+1,7%p.) 1,35

(+0,27) 33,5%

(+4,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 16.01.

22:15 3,73

(+0,44) 22,6%

(+1,8%p.) 1,46

(+0,24) 37,2%

(+3,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 18.01.

22:14 3,82

(+0,42) 23,3%

(+1,6%p.) 1,58

(+0,25) 38,3%

(+2,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 21.01.

22:15 4,57

(+0,41) 22,4%

(+1,3%p.) 1,78

(+0,27) 32,9%

(+3,1%p.) Nord bei Nordwest - Natalja 19.01.

20:45 7,03

(+0,40) 25,7%

(+0,5%p.) 0,51

(+0,06) 8,9%

(+0,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 20.01.

21:30 4,05

(+0,38) 17,8%

(+0,9%p.) 1,62

(+0,24) 28,3%

(+2,0%p.) Inspector Barnaby 22.01.

22:13 3,30

(+0,34) 16,5%

(+0,9%p.) 0,20

(+0,04) 3,9%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.01.-22.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Vervielfacht hat sich nachträglich die Reichweite One-Ausstrahlung der Serie "Asbest" von Kida Khodr Ramadan. Die Reichweite der ersten Folge um 21 Uhr erhöhte sich nach der endgültigen Gewichtung der Quoten noch von 0,09 auf 0,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit stiegen auch die Marktanteile von 0,3 auf 1,0 Prozent beim Gesamtpublikum und von 0,5 auf 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - weit über den One-Senderschnitt also.

Die weiteren Folgen erzielten im Verlauf des Abends dann noch Reichweiten zwischen 170.000 und 250.000 Personen und Marktanteile zwischen 1,2 und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Maßgeblich für eine Beurteilung des Erfolgs werden aber auch die Mediatheken-Abrufe sein, für die bislang keine öffentlich zugänglichen Zahlen vorliegen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 17.01.

22:14 3,76

(+0,45) 21,9%

(+1,7%p.) 1,35

(+0,27) 33,5%

(+4,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 19.01.

22:14 3,52

(+0,52) 20,8%

(+2,1%p.) 1,38

(+0,28) 34,2%

(+3,9%p.) heute-show spezial 20.01.

22:30 3,33

(+0,50) 14,7%

(+1,5%p.) 0,99

(+0,31) 16,6%

(+3,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 16.01.

22:15 3,73

(+0,44) 22,6%

(+1,8%p.) 1,46

(+0,24) 37,2%

(+3,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 21.01.

22:15 4,57

(+0,41) 22,4%

(+1,3%p.) 1,78

(+0,27) 32,9%

(+3,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 22.01.

22:14 4,20

(+0,48) 22,8%

(+1,4%p.) 1,63

(+0,28) 33,5%

(+3,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 18.01.

22:14 3,82

(+0,42) 23,3%

(+1,6%p.) 1,58

(+0,25) 38,3%

(+2,8%p.) One Piece 16.01.

18:28 0,23

(+0,08) 1,1%

(+0,4%p.) 0,22

(+0,08) 6,2%

(+2,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 20.01.

21:30 4,05

(+0,38) 17,8%

(+0,9%p.) 1,62

(+0,24) 28,3%

(+2,0%p.) One Piece 20.01.

18:24 0,19

(+0,06) 1,0%

(+0,3%p.) 0,17

(+0,06) 5,1%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.01.-22.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV