Drei Wochen lang will RTLzwei am Vorabend etwas Neues probieren: Das Musikformat "Music Drive in" startete am Montag im linearen Programm, vorab waren die ersten Episoden schon auf Abruf bei RTL+ verfügbar. Zumindest linear war das Interesse an der Sendung mit Guildo Horn, Loona und Prince Damien gering. Gerade einmal rund 30.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten nach 17:05 Uhr ein. RTLzwei erzielte mit der ersten Episode enttäuschende 1,3 Prozent Marktanteil. Immerhin: Exakt die gleichen 14-49-Werte generierte davor die Scripted-Reality "Südklinik am Ring". Diese erreichte im Gesamtmarkt rund 180.000 Menschen, "Music Drive In" nur 140.000.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV