Im Dschungelbaumhaus trafen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen "IbeS"-Staffel kurz nach dem Finale nochmals aufeinander – daraus strickte RTL eine primetimefüllende Show, die in diesem Jahr nicht wie üblich sonntags, sondern wegen der um einen Tag verlängerten Laufzeit des Camps am Montag ab 20:15 Uhr zu sehen war. "Das große Wiedersehen" generierte dabei die beste Quote seit 2017. Sicherte sich die 2022er-Wiedersehenssendung gemäß damals vorläufiger Messung noch rund 14 Prozent, stiegen die Werte diesmal auf 20,9 Prozent bei den klassisch Umworbenen. 1,25 Millionen Personen zwischen 14 und 49 Jahren waren dabei. Die Marktführung war RTL somit nicht zu nehmen. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen, die RTL nun im Kern erreichen will, lagen die Werte weit über dem Senderschnitt.

Hier kam die Sendung auf durchschnittlich 17,5 Prozent. Nimmt man diese Relevanzzielgruppe, dann wurden gegenüber 14-49 rund 800.000 Personen mehr erreicht. Die ermittelte Reichweite bei den 14- bis 59-Jährigen nämlich lag bei 2,05 Milionen. Insgesamt kam die Primetime-Sendung auf 3,37 Millionen Zuschauende. Stark lief auch das zwischen 22:15 und 22:35 Uhr eingeschobene "RTL Direkt", das bei den 14- bis 59-Jährigen 18,4 Prozent Marktanteil erreichte, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf 21,4 Prozent kam und insgesamt durchschnittlich 2,86 Millionen Menschen informierte.



Weil tagsüber auch Sendungen wie "RTL Aktuell" mit über 18 Prozent und "GZSZ" mit 16,6 Prozent abräumten, landete RTL in der Endabrechnung bei tollen 15,1 Prozent (14-49) und 13 Prozent (14-59). Das bedeutete jeweils die Marktführung. Gut schlug sich abends indes auch ProSieben, wo "Young Sheldon" erneut zweistellige Marktanteile generierte. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Doppelpack um 20:15 und 20:45 Uhr auf 10,3 und 10,7 Prozent. Ebenfalls noch reichlich ordentlich performte danach "United States of Al": Hier sicherten sich zwei Folgen 8,4 und 7,5 Prozent. Schwerer taten sich "Die Simpsons" im Anschluss. Bei der gelben Familie fielen die Zielgruppen-Quoten auf wenig schöne rund fünfeinhalb Prozent.

Auch Sat.1 hatte am Montagabend recht große Probleme. Die Filme "Volltreffer" und "Ocean's 8" landeten bei 4,7 und 3,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Volltreffer" war also keiner und blieb auch bei den 14- bis 59-Jährigen bei knapp unter fünf Prozent. 0,95 sowie 0,43 Millionen Personen ab drei schalteten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV