Sat.1 erzielte am Samstag einen Tagesmarktanteil von 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - mittlerweile ein ziemlich guter Wert für den Sender, der im Monatsschnitt bislang nur bei 6,3 Prozent steht. Bedanken kann man sich dafür vor allem bei Harry Potter: Der Film "Harry Potter und der Halbblutprinz" erzielte am Samstagabend ab 20:15 Uhr starke 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Und im Anschluss konnte "Baywatch" den Marktanteil sogar noch auf 11,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe steigern.

Gleichzeitig sorgte der Klassiker "Unsere kleine Farm" dafür, dass sich die Quoten auch tagsüber auf einem ordentlichen Niveau bewegten. Zwar gab es deutliche Schwankungen und zwischenzeitlich auch unter 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, doch zwischen 13 und 15 Uhr wurden beispielsweise über 7 Prozent Marktanteil erzielt, ab 17 Uhr ging es sogar auf sehr gute 8,6 Prozent nach oben, zwischen 18 und 19 Uhr wurden 7,8 Prozent Marktanteil erzielt. Dass die letzte Stunde bis 20 Uhr dann nur noch 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurde, kann man als kleinen Schöneheitsfehler abhaken.

Vor allem wenn man bedenkt, welch große Probleme andere große Privatsender am Samstag hatten. ProSieben etwa bewegte sich mit den "Simpsons" am Vorabend generell nur um die 5-Prozent-Marke, in der Primetime blieb ein Best-Of von "Joko & Klaas gegen ProSieben" bei 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. Vox konnte mit dem Film "Passengers" in der Primetime gar nicht punkten und kam nicht über 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Operation: Broken Arrow" erzielte bei RTLzwei sogar nur 3,4 Prozent und kabel Eins unterbot das mit Marktanteilen zwischen 1,9 und 2,4 Prozent für "9-1-1" und "Lethal Weapon" zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht noch.

Zufrieden sein kann man hingegen beim Disney Channel, wo der Film "Wall-E" mit 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte - ehe "Gregs Tagebuch 3 - Ich war's nicht" den Marktanteil allerdings auf 0,6 Prozent abstürzen ließ. Super RTL erreichte mit der "Brücke nach Terabithia" zwar um 20:15 Uhr nur 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, konnte dieses Niveau aber dafür im Anschluss auch bei "Die Prinzessin und ihr Bodyguard" halten. Die Gesamt-Reichweite für die Primetime-Filme lag bei beiden Sendern mit 0,27 Millionen übrigens gleichauf.

Stark präsentierte sich am Samstagabend auch Tele 5, wo der Film "Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung" gute 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Bei Sixx konnte mit mit der Wiederholung des "Großen Promibackens" von Sat.1 punkten und erreichte 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV