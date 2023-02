Auch wenn ProSieben den Sonntagabend mit seinem Quoten-Hit "Wer stiehlt mir die Show?" aufmischt, zeigte sich Vox unbeeindruckt. Dort lief es für "Kitchen Impossible" sogar besser als vor einer Woche: Durchschnittlich 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil des Koch-Wettbewerbs mit Tim Mälzer auf starke 11,6 Prozent - das war ein Prozentpunkt mehr als beim Staffel-Auftakt am vorigen Sonntag. Insgesamt schalteten 1,33 Millionen Personen ein.

Auch für RTL war in der Primetime noch ein zweistelliger Marktanteil drin: Dort unterhielt der Spielfilm "Jurassic World" immerhin noch 10,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt wollten im Schnitt 2,05 Millionen Menschen die Dinos sehen. Das Film-Duell mit Sat.1 entschieden die Kölner somit klar für sich: Mit 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die "Captain Marvel" verzeichnete, kann man aber auch in Unterföhring recht zufrieden sein.

Für RTL ging es im weiteren Verlauf des Abends zudem nach unten, denn "Stern TV am Sonntag" musste sich ab 22:30 Uhr mit nur noch 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen und kam insgesamt nicht über 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Nach Mitternacht steigerte sich die "Jurassic World"-Wiederholung übrigens noch auf 12,3 Prozent.

Völlig desolat verlief der Sonntagabend derweil für RTLzwei, wo die Komödie "Bad Neighbors" mit nur 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauern versagte - und sogar hinter Nitro zurückfiel. Später am Abend enttäuschte "Flatliners" gar mit nur 2,1 Prozent. Aber auch die einst so starken "Trucker Babes" kämpften mit Problemen: Lediglich 3,5 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt aber immerhin 820.000 Menschen ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV