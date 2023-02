Ikea erreicht im RTLzwei-Umfeld hohe Reichweiten

Seit Wochen vergeht kaum ein Tag, an dem Ikea nicht mehr als 300 Werbespots im deutschen Fernsehen schaltet. Das war auch am Donnerstag nicht anders: Mit 318 Ausstrahlungen setzte sich das schwedische Möbelhaus an die Spitze der am häufigsten beworbenen Marken. Zum Vergleich: HelloFresh folgte mit 264 Ausstrahlungen deutlich dahinter auf dem zweiten Rang, gefolgt von Taxfix mit 240 Spots.

Bei der Wahl seiner Umfelder setzt Ikea übrigens weiterhin einen klaren Schwerpunkt auf RTLzwei, wo am Donnerstag fast jeder fünfte Spot zu sehen war, wo man auf den mit Abstand größten Teil der Reichweite einfuhr. Von den 101,08 XRP-Punkten, die AdScanner ermittelt hat, entfiel fast die Hälfte auf das RTLzwei-Programm. Noch häufiger warb das Unternehmen übrigens beim Spartensender Deluxe Music, der aber freilich ein deutlich kleineres Publikum erreicht. Vergleichsweise gering fielen indes die Anteile von ProSieben, Sat.1 und RTL aus, bei Vox lief sogar nicht ein einziger Ikea-Spot.

© AdScanner

Den höchsten XRP verzeichnete am Donnerstag allerdings nicht Ikea, sondern Lidl. Kurz vor dem Wochenende hat der Discounter seine TV-Kampagne wieder hochgefahren und es mit 150 ausgestrahlten Spots auf eine Reichweite von 129,77 XRP gebracht.

© AdScanner